Al Castello Malatestiano di Coriano arrivano i Re Magi

Domenica 11 gennaio, a partire dalle ore 17, il Castello Malatestiano di Coriano si trasformerà in una grande scena a cielo aperto per accogliere Il Presepe Vivente e il Corteo dei Re Magi. Tra le mura del Castello, il racconto della Natività prenderà forma attraverso personaggi, ambientazioni e scene di vita quotidiana, accompagnato dal passaggio solenne dei Re Magi.

I tradizionali quadri della Natività e degli antichi mestieri torneranno ad animare il Castello Malatestiano, insieme al corteo dei Re Magi e alle rievocazioni storiche curate dalla Parrocchia e dalla Zona Pastorale. Riprendendo una tradizione avviata oltre vent’anni fa – con cinque edizioni realizzate tra il 2005 e il 2009 – dal 2024 la Parrocchia di Coriano ha scelto di riportare in vita il Presepe Vivente e il Corteo dei Re Magi, collocando l’evento nella domenica successiva all’Epifania, per favorire una partecipazione più ampia della comunità.

Il percorso si snoderà tra la Chiesa e le stradine che conducono al Castello Malatestiano, unendo simbolicamente i luoghi della rappresentazione. Nel fossato del Castello sarà allestito l’accampamento dei pastori, mentre all’interno delle mura troveranno spazio il villaggio e il palazzo di re Erode. I banchi di commercianti e artigiani animeranno il percorso, mentre la Natività sarà ospitata all’interno della Chiesa. L’evento è organizzato dal Circolo ANSPI San Sebastiano, in collaborazione con la Zona Pastorale di Coriano, con il supporto di volontari, associazioni giovanili e aziende del territorio, e con il patrocinio del Comune di Coriano.

Le offerte raccolte contribuiranno a migliorare e far crescere l’iniziativa. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 18 gennaio 2026.