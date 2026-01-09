  
Scadenza 28 febbraio

10.000 euro per le famiglie numerose di Bellaria. Online l'avviso pubblico

In foto: il Municipio di Bellaria Igea Marina
il Municipio di Bellaria Igea Marina
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 9 Gen 2026 12:54 ~ ultimo agg. 12:58
Facebook Twitter Ascolta l'audio

E’ online, con scadenza sabato 28 febbraio, l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno delle famiglie numerose di Bellaria Igea Marina. Il fondo ammonta a 10.000 euro, 4mila di risorse comunali e 6mila regionali, e si rivolge in particolare a quei nuclei che abbiano quattro o più figli fiscalmente a carico, anche in affido.
 
Tra i requisiti richiesti per accedere al sussidio, la residenza anagrafica nel Comune di Bellaria Igea Marina ed un valore ISEE 2026 ordinario del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro, posto che il richiedente deve già avere la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità alla data di scadenza della raccolta domande. Si sottolinea altresì che si intendono figli a carico coloro che non abbiano percepito un reddito complessivo nel corso dell’anno superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili; per i figli di età sotto i ventiquattro anni, tale limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.
 
L'assegnazione dei contributi e la determinazione degli importi da assegnare a ciascun beneficiario avverrà ripartendo le risorse disponibili per il numero totale dei figli fiscalmente a carico componenti i nuclei aventi diritto, e successivamente moltiplicando tale importo per il numero dei figli fiscalmente a carico effettivamente presenti in ciascun nucleo.

