"In dialogo con don Oreste Benzi ". Presentazione con autore e Vescovo emerito

Quattro chiacchiere su don Oreste Benzi per rilanciare l’attualità delle sue intuizioni profetiche ed aspetti personali che ne fanno percepire la grande umanità. L’occasione è data dal libro In dialogo con don Oreste Benzi di Valerio Febei (Sempre Editore), da pochi giorni nelle librerie, che sarà presentato sabato 17 gennaio 2026 alle 17 nella Chiesa “La Resurrezione” alla Grotta Rossa, la parrocchia riminese da lui fondata.

A dialogare con l’autore sarà mons. Francesco Lambiasi, vescovo emerito di Rimini, che nella prefazione ha scritto: "Un libro così su don Oreste onestamente ci mancava. [...] Un libro esuberante, che non si fa soltanto leggere. Si fa rileggere, ritmato com'è da pagine che si ricalcano e si ristampano a caratteri cubitali nei bui sotterranei dell'anima". Non una biografia storica, né un saggio teologico, ma un dialogo diretto in cui l'autore parla a don Oreste, non di don Oreste. Valerio Febei è stato professore di Lettere presso vari Istituti secondari di secondo grado in Veneto ed Emilia Romagna. Con la moglie Rita ha avuto nove figli ed in seguito è stato responsabile di una casa famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII. È stato a lungo collaboratore di don Oreste Benzi nei primi anni cui l'associazione si sviluppava ed è da questa frequentazione diretta che nascono i contenuti del libro.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Simona Mulazzani, direttrice di Icaro TV e Radio Icaro.