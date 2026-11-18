Una sola lettera può valere una battaglia legale nel mondo della moda. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza n. 2354 del 2026 resa in sede di rinvio dalla Cassazione, ha chiuso definitivamente lo scontro sul marchio delle borse in pelle tra "Valentino" e "Valentina".

Mario Valentino spa, storica azienda legata allo stilista napoletano, chiedeva di annullare la registrazione del segno "Valentina" - effettuata per la prima volta nel 1999 dalla società riminese ValentinA srl - accusando la titolare del marchio di contraffazione e concorrenza sleale. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che non è stata fornita la prova che nel 1999 il marchio Valentino godesse di una rinomanza tale da ottenere la tutela allargata a prescindere dal rischio di confusione.

Esclusa la protezione speciale dei marchi celebri, la Corte ha analizzato la concreta confondibilità tra i due segni. Sebbene "Valentino" sia un marchio dal forte valore individualizzante, la differenza tra la "o" finale e la "a" finale risulta decisiva sia sul piano fonetico sia su quello concettuale. Valentino evoca necessariamente una figura maschile e la storia dello stilista, mentre Valentina rimanda all'universo femminile e alla potenziale acquirente. Secondo i giudici, quindi, in un mercato come quello delle borse in pelle, rivolto a consumatrici esigenti e attente, il rischio che il pubblico scambi i due brand non sussiste. La Corte ha così rigettato ogni domanda di contraffazione, condannando l'azienda partenopea al pagamento delle spese per tutti i gradi di giudizio, pari a 46.855 euro.