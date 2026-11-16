Novembre è diventato, un po' in tutto il mondo, il mese dedicato alla salute maschile: i baffi che spuntano in questo periodo sul volto di molti uomini servono a ricordare l'importanza della prevenzione, a partire da prostata e testicoli. È un promemoria utile, perché gli uomini tendono a rimandare i controlli più delle donne, e la visita dall'urologo è tra quelle che si posticipano più volentieri. Spesso per imbarazzo, a volte per semplice mancanza di informazioni su cosa succede davvero in ambulatorio.

Quando fare la prima visita urologica?

«Ho cinquant'anni e sto bene: devo comunque farmi vedere?» È una delle domande che un urologo a Bologna, come a Rimini o in qualsiasi altra città, si sente rivolgere più spesso. La risposta, in generale, è sì. Per gli uomini senza disturbi, la prima visita urologica di prevenzione è consigliata intorno ai 50 anni. Il controllo va anticipato a 40-45 anni in caso di familiarità per tumore della prostata, cioè se il padre o un fratello ne hanno sofferto.

A qualsiasi età, invece, la visita è indicata quando compaiono sintomi come:

getto urinario debole o intermittente, difficoltà a iniziare la minzione;

bisogno frequente di urinare, anche di notte;

bruciore o dolore durante la minzione;

sangue nelle urine;

dolore ai testicoli, al basso ventre o alla zona lombare;

un nodulo o un gonfiore percepito durante l'autopalpazione dei testicoli.

Per i ragazzi e i giovani uomini, l'abitudine all'autopalpazione mensile dei testicoli è uno strumento semplice di prevenzione: il tumore del testicolo colpisce soprattutto tra i 15 e i 40 anni e, se scoperto presto, ha ottime probabilità di guarigione.

In cosa consiste la visita urologica per l'uomo?

La visita urologica per l'uomo si svolge in alcuni passaggi:

colloquio : l'urologo chiede dei sintomi urinari, delle abitudini, dei farmaci assunti, delle malattie pregresse e della storia familiare;

esame obiettivo dell'addome e dei genitali esterni;

esplorazione rettale : con un dito guantato e lubrificato il medico valuta dimensioni, consistenza e superficie della prostata. Dura pochi secondi ed è fastidiosa più che dolorosa;

valutazione degli esami, in particolare del PSA .

Il PSA è una proteina prodotta dalla prostata, misurata con un normale prelievo di sangue. Valori elevati non significano automaticamente tumore: il PSA può salire anche per un ingrossamento benigno della ghiandola, per un'infiammazione o dopo uno sforzo come un lungo giro in bicicletta. Per questo va sempre interpretato dall'urologo, insieme alla visita e all'andamento nel tempo.

Se serve, la visita può essere completata da un'ecografia prostatica, sovrapubica o transrettale, o da un'uroflussometria, un esame semplice che misura la forza del getto urinario.

Come prepararsi alla visita urologica?

Non serve una preparazione complessa, ma qualche attenzione rende più utile la visita urologica, a Bologna come in Romagna:

portare gli esami recenti: PSA, esame delle urine, eventuale urinocoltura e funzione renale;

portare ecografie e referti precedenti;

preparare l'elenco dei farmaci, compresi integratori e prodotti per la prostata;

se è prevista un'ecografia, presentarsi con la vescica piena, bevendo un litro d'acqua circa un'ora prima;

annotare per qualche giorno quante volte si urina, anche di notte: un semplice diario minzionale aiuta molto lo specialista.

Che differenza c'è tra visita urologica e andrologica?

L'urologia si occupa dell'apparato urinario di uomini e donne (reni, ureteri, vescica, uretra) e dell'apparato genitale maschile, prostata compresa. L'andrologia è una branca più specifica, dedicata alla salute sessuale e riproduttiva dell'uomo: fertilità, disfunzione erettile, varicocele, disturbi ormonali.

Nella pratica, molti specialisti hanno entrambe le competenze, e chi cerca un andrologo urologo a Bologna o vicino a casa trova spesso nella stessa figura la risposta a entrambe le esigenze. In linea di massima, ci si rivolge all'urologo per i disturbi urinari e la prevenzione della prostata, all'andrologo per i problemi di fertilità e di sfera sessuale. Che si scelga un urologo privato a Bologna o uno specialista in Romagna, l'importante è non lasciare che l'imbarazzo faccia rimandare un controllo che dura poco e può dire molto.