Codice diplomatico feretrano. Montefeltro, un libro su documenti nei secoli IX-X

Martedì 17 novembre alle ore 17.30 presso la Sala della Cineteca della Biblioteca Gambalunga di Rimini si terrà la presentazione del volume Codice diplomatico feretrano. Documenti sul Montefeltro nei secoli IX-XII a cura della Società di Studi Storici per il Montefeltro. A introdurre l'incontro sarà il presidente della Società di Studi Storici per il Montefeltro Lorenzo Valenti. Seguirà il dialogo tra Carlo Colosimo e Lara Mansueti, che si confronteranno con Cristina Ravara Montebelli sul significato e sul valore scientifico di un'opera destinata a segnare una tappa importante nella conoscenza delle origini storiche del Montefeltro.

la copertina

La scheda del libro:

Il volume restituisce dignità e centralità a un patrimonio documentario di straordinario interesse, fino a oggi disperso tra archivi diversi e conosciuto solo parzialmente. Frutto di un lungo e accurato lavoro di ricerca, verifica delle fonti, confronto tra tradizioni documentarie, controllo delle trascrizioni e ricostruzione dei contesti storici, la pubblicazione riunisce documenti provenienti dagli archivi pontifici, imperiali, ravennati e monastici, offrendo una nuova e più articolata prospettiva sulla storia del territorio tra il IX e il XII secolo. Il merito dell'opera è soprattutto quello di ricomporre un mosaico documentario frammentato, mettendo finalmente in relazione testimonianze che, considerate nel loro insieme, consentono di leggere il Montefeltro come un organismo storico unitario e di comprenderne le molteplici connessioni con le vicende politiche, istituzionali, religiose ed economiche dell'Italia medievale.

Le fonti documentarie non rappresentano soltanto una testimonianza del passato: sono la condizione stessa per poterlo conoscere, interrogare e interpretare con rigore. Senza il recupero, la pubblicazione e l'analisi delle fonti, la ricostruzione storica rischia infatti di rimanere incompleta, affidata a narrazioni successive o a interpretazioni che non sempre restituiscono la complessità delle vicende.

Anche dal punto di vista editoriale, il volume si distingue per l'attenzione riservata all'apparato critico, alla bibliografia, agli indici analitici e alla qualità delle trascrizioni degli 84 documenti contenuti. Non soltanto una raccolta di testimonianze, dunque, ma uno strumento di consultazione e ricerca pensato per la comunità scientifica e destinato a costituire un riferimento per gli studi futuri.

La pubblicazione rappresenta inoltre un importante risultato del lavoro della Società di Studi Storici per il Montefeltro, che da oltre cinquant'anni promuove la ricerca e la valorizzazione della storia di questo territorio, contribuendo a portare all'attenzione della storiografia un patrimonio di vicende e testimonianze di grande rilevanza.