senza conseguenze gravi
Auto perde il controllo e finisce sulla rotatoria a Poggio Torriana
In foto: i rilievi dopo l'incidente
di Redazione
1 min
Un incidente spettacolare, per fortuna senza gravi conseguenze, quello avvenuto nella tarda mattinata sulla Santarcangiolese a Poggio Torriana. Il conducente di una BMW ha perso il controllo ed è finito sopra la rotatoria all'altezza del bivio per il centro di Torriana, davanti allo stabilimento di Top Automazioni. Il conducente non ha riportato lesioni significative, l'auto ha subito danni alla parte anteriore. Sul posto Carabinieri e Polizia Locale. Al momento dell'incidente l'asfalto era bagnato per la pioggia.
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