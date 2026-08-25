Visita Papa. Onda di gratitudine e unità di cui il Vescovo si è fatto interprete

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Alcune immagini potenti di sabato 22 agosto raccontano in modo immediato l’unità più volte richiamata dal vescovo Nicolò Anselmi davanti al Santo Padre nel suo messaggio di saluto finale: l’armonia del grande coro di oltre 800 elementi che canta e fa cantare, la musica del Magnificat, brano composto dal maestro Davide Tura, eseguito dall’orchestra mentre le immagini del drone propongono una folla immensa radunata attorno all’Eucarestia nel luogo simbolo della città, tra mare e terra.

Una presenza di Gesù palpabile quando il Papa si è inchinato sui malati e le persone con disabilità in Duomo, quando si è fatto travolgere dall’entusiasmo dei giovani del Meeting affollati in fiera. Evidente nei tanti volti commossi durante la messa e in quelli sorridenti dei 600 volontari, dei ministri dell’Eucarestia, dei concelebranti.

Nelle case di tanti riminesi resta uno dei 20mila cappelli distribuiti, una delle 3.500 magliette, o il pass con la foto: ricordi tangibili di qualcosa di più grande che forse è ancora difficile raccontare.