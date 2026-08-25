  
Indietro
menu
menu

immagini e parole

Visita Papa. Onda di gratitudine e unità di cui il Vescovo si è fatto interprete

In foto: la messa al porto canale
la messa al porto canale
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
https://www.icaroplay.it/programmi/dopo-il-papa-a-rimini-resta-unonda-di-gratitudine-e-unita/

 

Alcune immagini potenti di sabato 22 agosto raccontano in modo immediato l’unità più volte richiamata dal vescovo Nicolò Anselmi davanti al Santo Padre nel suo messaggio di saluto finale: l’armonia del grande coro di oltre 800 elementi che canta e fa cantare, la musica del Magnificat, brano composto dal maestro Davide Tura, eseguito dall’orchestra mentre le immagini del drone propongono una folla immensa radunata attorno all’Eucarestia nel luogo simbolo della città, tra mare e terra.

Una presenza di Gesù palpabile quando il Papa si è inchinato sui malati e le persone con disabilità in Duomo, quando si è fatto travolgere dall’entusiasmo dei giovani del Meeting affollati in fiera. Evidente nei tanti volti commossi durante la messa e in quelli sorridenti dei 600 volontari, dei ministri dell’Eucarestia, dei concelebranti.

Nelle case di tanti riminesi resta uno dei 20mila cappelli distribuiti, una delle 3.500 magliette, o il pass con la foto: ricordi tangibili di qualcosa di più grande che forse è ancora difficile raccontare.

Altre notizie
la spiaggia di Riccione
durata di cinque anni

Concessioni. Il Comune di Riccione mette a bando le prime 14 aree 'solo arenile'
di Redazione
Un momento della festa per i 50 anni di attività
Nata nel 1976

Cinquant'anni di attività per Autodemolizione Casadei
di Redazione
FOTO
i carabinieri di Rimini
Fermati dai carabinieri

Aggressione di Ferragosto sulla spiaggia a Rimini: denunciati i presunti autori
di Redazione
Polizia di Stato (repertorio)
Trovato in hotel

In vacanza con la moglie a Rimini ma doveva scontare 4 mesi di carcere
di Redazione
annullato il concerto di Gianni Morandi
Meteo inclemente

Il maltempo mette ko Morandi: annullato il concerto a Riccione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO