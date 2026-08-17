Ieri era zero. Il nuovo video di ArteMuse porta nell'Olimpo in chiave riminese

E' ambientato alla Villa des Verges sulle colline riminesi il nuovo videoclip "Ieri era Zero" tratto dal film d'animazione Hercules e pubblicato oggi (a mezzogiorno) dal gruppo musicale ArteMuse. Le colonne che compaiono sullo schermo sono infatti quelle neoclassiche della villa di San Lorenzo in Correggiano. Ma non è questo l'unico elemento locale: tre delle cinque componenti sono infatti riminesi: Valentina Gessaroli, Simona Gugnali e Chiara Campanile. A completare il gruppo Francesca Aliquò ed Elena Borroni.

Il videoclip di Ieri era Zero (il quarto pubblicato dal progetto ArteMuse) è tratto da una delle più celebri canzoni contenute nel film d'animazione del 1997. "E' il momento in cui Ercole, superando le fatidiche prove, si trasforma difatti nell'eroe che tutti noi conosciamo", racconta la content creator Valentina. Il brano fa parte dello spettacolo che le cinque ragazze, coadiuvate dalla direttrice artistica Eleonora Beddini, stanno portando, ormai da anni, in giro per l'Italia e nei festival dedicati: dal Riminicomix al Lucca Comics. Un format capace di rievocare anche i vecchi musical, in cui tutte le tematiche storiche – veicolate anche sui social –

vengono smontate e riadattate in salsa pop fantasy, fondendo assieme musica e storytelling. "Uno spettacolo che nasce intrecciando le nostre più grandi

passioni, la storia, la cultura e la musica dance: siamo cresciute negli anni Novanta inseguendo il mito delle Spice Girl. Credo proprio che si veda anche

nel modo con cui viviamo il palco". Realizzato dal videomaker Luca Fabiani, tra i protagonisti del videoclip c'è anche il fitness influencer Riccardo Bertrando,

in arte Bertra, nei panni di Hercules.