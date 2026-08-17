  
Indietro
menu
menu

Hercules in stile pop

Ieri era zero. Il nuovo video di ArteMuse porta nell'Olimpo in chiave riminese

In foto: ArteMuse durante le riprese
ArteMuse durante le riprese
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

E' ambientato alla Villa des Verges sulle colline riminesi il nuovo videoclip "Ieri era Zero" tratto dal film d'animazione Hercules e pubblicato oggi (a mezzogiorno) dal gruppo musicale ArteMuse. Le colonne che compaiono sullo schermo sono infatti quelle neoclassiche della villa di San Lorenzo in Correggiano. Ma non è questo l'unico elemento locale: tre delle cinque componenti sono infatti riminesi: Valentina Gessaroli, Simona Gugnali e Chiara Campanile. A completare il gruppo Francesca Aliquò ed Elena Borroni.

Il videoclip di Ieri era Zero (il quarto pubblicato dal progetto ArteMuse) è tratto da una delle più celebri canzoni contenute nel film d'animazione del 1997. "E' il momento in cui Ercole, superando le fatidiche prove, si trasforma difatti nell'eroe che tutti noi conosciamo", racconta la content creator Valentina. Il brano fa parte dello spettacolo che le cinque ragazze, coadiuvate dalla direttrice artistica Eleonora Beddini, stanno portando, ormai da anni, in giro per l'Italia e nei festival dedicati: dal Riminicomix al Lucca Comics. Un format  capace di rievocare anche i vecchi musical, in cui tutte le tematiche storiche – veicolate anche sui social –
vengono smontate e riadattate in salsa pop fantasy, fondendo assieme musica e storytelling. "Uno spettacolo che nasce intrecciando le nostre più grandi
passioni, la storia, la cultura e la musica dance: siamo cresciute negli anni Novanta inseguendo il mito delle Spice Girl. Credo proprio che si veda anche
nel modo con cui viviamo il palco". Realizzato dal videomaker Luca Fabiani, tra i protagonisti del videoclip c'è anche il fitness influencer Riccardo Bertrando,
in arte Bertra, nei panni di Hercules. 

Altre notizie
La squadra e gli ultras della Curva Est
Domenica 13 settembre

Curva Est: biglietti troppo cari per Young Santarcangelo-Rimini
di Icaro Sport
Deshawn Stephens
Basket Serie A2

Dole Rimini: si chiude 89-89 lo scrimmage con CMT Orange Tools Pesaro
di Icaro Sport
VIDEO
Elza Tomase
Al Tennis Club Viserba

Concluso il 1° turno nella “Rimini Cup”: avanzano Shapatava e Voracek
di Icaro Sport
FOTO
Il generale Roberto Vannacci (foto dal suo profilo Fb)
commento ingiurioso

Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO