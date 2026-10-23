Violenza sulla sorella minorenne. Chiesto il rinvio a giudizio per ventenne

E' accusato di avere abusato, appena maggiorenne, della sorella minorenne. Per un giovane oggi ventenne, è stato chiesto il rinvio a giudizio. La vicenda riguarda due fratelli torinesi: il fascicolo è però di competenza della Procura riminese perché il primo episodio incriminato è avvenuto in una camera d'albergo di Rimini dove i due erano alloggiati nell'estate 2024. Il fratello ha agito in stato di alterazione psicofisica. La seconda violenza, avvenuta a Torino, risale all'ottobre dello stesso anno. L'udienza preliminare al Tribunale di Rimini è fissata per il 7 aprile.