Controlli sul territorio, arrestato un trentenne già in custodia cautelare
Lun 1 Dic 2025 10:34 ~ ultimo agg. 10:40
Domenica sera un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, ha tratto in arresto un cittadino trentenne di origini marocchine destinatario di Ordine di Custodia Cautelare in Carcere, emesso dall'Autorità Giudiziaria, per i reati di rapina aggravata, furto con strappo e lesioni. Dopo che gli accertamenti di rito hanno confermato che l'uomo era l’effettivo destinatario del provvedimento, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rimini.
