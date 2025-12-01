tra sabato e domenica
I negozi del centro ancora nel mirino dei malviventi: furto in Corso d'Augusto
In foto: il negozio Groove (Google Maps)
di Redazione
1 min
Lun 1 Dic 2025 11:14 ~ ultimo agg. 16:09
Un altro negozio del centro di Rimini vittima dei malviventi. Nella notte tra sabato e domenica un ladro, in azione da solo, ha forzato l’ingresso del negozio di abbigliamento Groove in Corso d'Augusto portando via una decina di capi e il cassetto della cassa. Il cassetto è stato poi ritrovato, vuoto, al vicino parco Cervi. Le immagini della videosorveglianza sono al vaglio degli inquirenti.
