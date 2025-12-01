I negozi del centro ancora nel mirino dei malviventi: furto in Corso d'Augusto

Un altro negozio del centro di Rimini vittima dei malviventi. Nella notte tra sabato e domenica un ladro, in azione da solo, ha forzato l’ingresso del negozio di abbigliamento Groove in Corso d'Augusto portando via una decina di capi e il cassetto della cassa. Il cassetto è stato poi ritrovato, vuoto, al vicino parco Cervi. Le immagini della videosorveglianza sono al vaglio degli inquirenti.