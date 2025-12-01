  
Indietro
menu
menu

tra sabato e domenica

I negozi del centro ancora nel mirino dei malviventi: furto in Corso d'Augusto

In foto: il negozio Groove (Google Maps)
il negozio Groove (Google Maps)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 1 Dic 2025 11:14 ~ ultimo agg. 16:09
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un altro negozio del centro di Rimini vittima dei malviventi. Nella notte tra sabato e domenica un ladro, in azione da solo,  ha forzato l’ingresso del negozio di abbigliamento Groove in Corso d'Augusto portando via una decina di capi e il cassetto della cassa. Il cassetto è stato poi ritrovato, vuoto, al vicino parco Cervi. Le immagini della videosorveglianza sono al vaglio degli inquirenti. 

 

 

Altre notizie
Michele Lari
Fine Rimini Calcio

Ecco i prossimi passaggi per la ripartenza del Rimini F.C. E il commento di Lari
di Icaro Sport
l'incontro
troppe risorse sul Ponte

Sviluppo logistico ed infrastrutturale: Legacoop incontra Sadegholvaad
di Redazione
una fermata TPL
investimento da 25mila euro

A Sant'Ermete saranno messe in sicurezza le fermate TPL sulla Marecchiese
di Redazione
i produttori
l'inaugurazione a san clemente

Un festival e una mostra mercato dedicata all'olio d'oliva della Valconca
di Redazione
Macaulay Culkin, Kevin in
Nelle sale riminesi

Natale con Macaulay. Dopo 35 anni torna nei cinema "Mamma, ho perso l'aereo"
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO