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in zona Celle a Rimini

Vie Tonale e Delle Piante, al via i lavori per potenziare la rete fognaria

In foto: via delle Piante (Google Maps)
via delle Piante (Google Maps)
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Redazione
   
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Prenderanno il via lunedì 12 ottobre i lavori di potenziamento e riqualificazione della rete di raccolta delle acque meteoriche in via delle Piante e via Tonale, individuate dal Comune tra le aree prioritarie di intervento per le criticità legate al deflusso delle acque piovane. La durata prevista dei lavori è di 75 giorni.

L’intervento prevede un investimento complessivo di 280mila euro ed è finalizzato a migliorare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, contribuendo a ridurre i fenomeni di ristagno e il rischio di allagamenti in occasione degli eventi piovosi più intensi. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto della rete dedicato alla raccolta delle acque meteoriche, con la posa di nuove condotte e la realizzazione di nuove caditoie stradali. Gli interventi consentiranno di migliorare la captazione delle acque piovane e il loro successivo convogliamento, rendendo più efficace il sistema di drenaggio dell’area.

I lavori saranno eseguiti sulla sede stradale di via delle Piante e in un’area di proprietà comunale lungo via Tonale. Al termine delle opere sulla rete, saranno eseguiti i necessari ripristini della pavimentazione, con il rifacimento degli strati interessati dagli scavi e del tappeto d’usura. È inoltre previsto il rinnovo della segnaletica stradale orizzontale e verticale, completando così l’intervento di riqualificazione della viabilità. 

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