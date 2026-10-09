Dona la spesa. Torna l'iniziativa di Coop Alleanza per le famiglie bisognose

Sabato 10 ottobre torna, in oltre 320 punti vendita di Coop Alleanza 3.0, il secondo dei due appuntamenti annuali di Dona la spesa, la raccolta solidale che trasforma la tua spesa in sostegno concreto per chi ha più bisogno. In Emilia-Romagna sono 182 negozi coinvolti, di cui tredici in provincia di Rimini.

L'invito è ad aggiungere al carrello prodotti di prima necessità – come pasta, olio, prodotti confezionati, passata di pomodoro, zucchero, latte confezionato, prodotti per la cura della persona e della casa e prodotti per l’infanzia – e consegnarli ai volontari presenti in negozio. Insieme ai soci Coop e alle oltre 300 associazioni e realtà locali: saranno loro a raccogliere e distribuire tutto alle persone e alle famiglie del territorio. Nel primo appuntamento del 2026, sabato 16 maggio, in 330 negozi sono state donate oltre 190 tonnellate di prodotti, distribuite a circa 350 associazioni e realtà locali.

i supermercati aderenti

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