Spaccio alla fermata del Metromare. Arrestato 33enne già denunciato per rissa

Un 33enne di origine tunisina è finito in manette a Rimini con l'accusa di spaccio. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di giovedì a seguito di un controllo scaturito da alcune segnalazioni di attività sospette nei pressi dei parcheggi della Metromare in via Firenze. Gli agenti hanno individuato il 33enne che, alla vista delle divise, si è dato alla fuga a piedi. Durante l’inseguimento, ha lanciato un involucro nel giardino di un condominio. Dopo averlo bloccato mentre tentava di scavalcare la recinzione di un'officina, i poliziotti hanno recuperato le 24 dosi di eroina gettate per un totale di 25 grammi. Addosso all'uomo anche 340 euro ritenuti provento di spaccio. Il 33enne era gravato da numerosi precedenti e lo scorso 7 agosto era stato denunciato dalla Squadra Mobile per rissa aggravata dopo una notte movimentata all’interno di un locale nei pressi di piazzale Kennedy. Il processo per direttissima ha stabilito per l'uomo il divieto di dimora.

I controlli, fa sapere la Questura, proseguiranno anche nelle prossime settimane, interessando l’intera area del lungomare e i luoghi della movida, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, prevenire situazioni di degrado e garantire condizioni di maggiore sicurezza per residenti, turisti ed esercenti.

La Polizia di Stato rinnova l’invito alla cittadinanza a segnalare situazioni sospette.