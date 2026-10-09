  
Indietro
menu
menu

Aveva 24 dosi di eroina

Spaccio alla fermata del Metromare. Arrestato 33enne già denunciato per rissa

In foto: repertorio (Polizia di Stato)
repertorio (Polizia di Stato)
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un 33enne di origine tunisina è finito in manette a Rimini con l'accusa di spaccio. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di giovedì a seguito di un controllo scaturito da alcune segnalazioni di attività sospette nei pressi dei parcheggi della Metromare in via Firenze. Gli agenti hanno individuato il 33enne che, alla vista delle divise, si è dato alla fuga a piedi. Durante l’inseguimento, ha lanciato un involucro nel giardino di un condominio. Dopo averlo bloccato mentre tentava di scavalcare la recinzione di un'officina, i poliziotti hanno recuperato le 24 dosi di eroina gettate per un totale di 25 grammi. Addosso all'uomo anche 340 euro ritenuti provento di spaccio. Il 33enne era gravato da numerosi precedenti e lo scorso 7 agosto era stato denunciato dalla Squadra Mobile per rissa aggravata dopo una notte movimentata all’interno di un locale nei pressi di piazzale Kennedy. Il processo per direttissima ha stabilito per l'uomo il divieto di dimora. 

I controlli, fa sapere la Questura, proseguiranno anche nelle prossime settimane, interessando l’intera area del lungomare e i luoghi della movida, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, prevenire situazioni di degrado e garantire condizioni di maggiore sicurezza per residenti, turisti ed esercenti.
La Polizia di Stato rinnova l’invito alla cittadinanza a segnalare situazioni sospette.

Altre notizie
Affitti Brevi (immagine generata da AI)
"Disparità irragionevole"

Affitti brevi. La Consulta boccia in parte la legge dell'Emilia Romagna
di Redazione
Massimo Gadda, allenatore del Rimini
La partita in diretta su Icaro

Futball Cava Ronco-Rimini, la vigilia di Massimo Gadda
di Roberto Bonfantini
VIDEO
Alessandro Mastronicola
Nel momento della malattia

F.C. Young Santarcangelo e Rimini Calcio esprimono vicinanza a Mastronicola
di Icaro Sport
gap gioco d'azzardo
19 - 25 ottobre

Liberiamo il gioco, liberiamoci dall'azzardo: una settimana col GAP
di Redazione
l’assessore Gianfreda (@newsrimini)
Kristian Gianfreda

Caregiver familiari per anziani e disabili: il rischio di restare soli
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO