Immagini di donne nude per promuovere vongole. Azienda espulsa da fiera spagnola

"Uso della donna come richiamo commerciale sessista e degradante". L'azienda santarcangiolese Selvaggia che ha utilizzato immagini di donne nude per promuovere la vendita di vongole è stata espulsa dalla fiera Conxemar che si è svolta a Vigo, in Spagna, Fiera Internazionale dei Prodotti del Mare Congelati. Lo riporta il quotidiano "La Voz de Galicia". L'azienda era presente nell'ambito di spazi messi a disposizione del Ministero dell'Agricoltura italiano: venuto a conoscenza dei fatti, il Dipartimento Pesca ha escluso l’azienda dal Padiglione Italia in accordo con gli organizzatori della manifestazione. Le foto incriminate, riporta il quotidiano spagnolo, erano presenti anche nei materiali promozionali che l'azienda distribuiva ai visitatori. La risposta sui social dell'azienda è una foto con una vongola e lo slogan "Non siamo per tutti"