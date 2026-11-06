Vie Pascoli, Bassi e zona Flora. A Santarcangelo cambiano viabilità e sosta

Via libera in Giunta a Santarcangelo al documento di indirizzo alla progettazione per la riorganizzazione della viabilità e della sosta che interesserà il quadrante che si sviluppa tra le vie Pascoli, Ugo Bassi e zona Flora.

Per ridurre la velocità dei mezzi che transitano in via Bassi, il progetto prevede la realizzazione di un sistema di “restringimento ottico” attraverso una sorta di “chicane”, con sosta alternata sui due tratti della carreggiata e un aumento dei parcheggi. Per quanto riguarda via Pascoli, invece, si prevede la messa in sicurezza mediante la sistemazione della sede stradale con l’eliminazione dei danni causati dalle radici degli alberi, la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in prossimità della fermata del trasporto pubblico locale e l’asfaltatura del percorso ciclopedonale esistente. Per le vie della Libertà, Nicoletti, Fratelli Cervi e Galliadi è prevista invece l’introduzione di un sistema di sensi unici, che permetteranno anche recuperare spazi da dedicare a pedoni e ciclisti. CAmberà anhce la sosta in via Moro, per evitareparcheggio disordinato e a ottimizzare l’utilizzo degli stalli disponibili.

“Il progetto per le vie Ugo Bassi, Pascoli e quadrante della zona Flora rientra nel piano complessivo di riqualificazione finalizzato al miglioramento della viabilità, della sosta e della mobilità sostenibile per una maggiore sicurezza di ciclisti e pedoni” – dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti e la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni. “A questo progetto si aggiungono infatti gli altri due interventi che porteremo avanti nei prossimi mesi, ovvero quelli riguardanti la riorganizzazione della sosta e della viabilità in piazza Marini e quello per le vie Palermo e Faini, che sarà il prossimo progetto che approveremo. Per il futuro, l’obiettivo è quello di continuare questa operazione di riorganizzazione per la messa in sicurezza in altre zone della città”.