Violenza sessuale sulla collega minorenne. 44enne nei guai

Violenza sessuale con l’aggravante di averla commessa ai danni di una minore. Un’accusa pesante quella a corredo della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal PM Luca Bertuzzi nei confronti di un 44enne di origine rumena, residente in un comune del riminese. L’uomo avrebbe approcciato con violenza e modalità brusche una collega 17enne. L’episodio incriminato risale al luglio scorso quando l’uomo l’ha colta di sorpresa all’interno dell’ascensore dell’hotel dove entrambi lavoravano e dopo averla palpeggiata l’ha spinta contro la parete e l’ha baciata sul collo, toccandola nuovamente e facendole chiare esplicite proposte. Un comportamento reiterato dal 44enne nonostante il netto rifiuto e il tentativo di opporre resistenza da parte della ragazza, di origine lombarda ma anche lei residente sul terriorio. La giovane, oggi maggiorenne, si è rivolta ai carabinieri e i militari della tenenza di Cattolica hanno iniziato le indagini per verificare l’accaduto. La Gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo 23 febbraio.