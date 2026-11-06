  
Indietro
menu
menu

Chiesto rinvio a giudizio

Violenza sessuale sulla collega minorenne. 44enne nei guai

In foto: L'ingresso del tribunale di Rimini
L'ingresso del tribunale di Rimini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Violenza sessuale con l’aggravante di averla commessa ai danni di una minore. Un’accusa pesante quella a corredo della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal PM Luca Bertuzzi nei confronti di un 44enne di origine rumena, residente in un comune del riminese. L’uomo avrebbe approcciato con violenza e modalità brusche una collega 17enne. L’episodio incriminato risale al luglio scorso quando l’uomo l’ha colta di sorpresa all’interno dell’ascensore dell’hotel dove entrambi lavoravano e dopo averla palpeggiata l’ha spinta contro la parete e l’ha baciata sul collo, toccandola nuovamente e facendole chiare esplicite proposte. Un comportamento reiterato dal 44enne nonostante il netto rifiuto e il tentativo di opporre resistenza da parte della ragazza, di origine lombarda ma anche lei residente sul terriorio. La giovane, oggi maggiorenne, si è rivolta ai carabinieri e i militari della tenenza di Cattolica hanno iniziato le indagini per verificare l’accaduto. La Gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli ha fissato l’udienza preliminare per il prossimo 23 febbraio. 

Altre notizie
San Marino Academy ©FSGC/Izzo
San Marino Academy

Molinari presenta la sfida con il San Giovanni: "Ci attende una prova tosta"
di Icaro Sport
RBR-Vigevano
Basket Serie A2

Alla scoperta della Elachem Vigevano 1955, prossima avversaria di RBR
di Icaro Sport
foto di gruppo per Elly Schlein
In giro tra gli stand

Mattinata ad Ecomondo per la leader del PD Elly Schlein
di Redazione
un termovalorizzatore
Filiera in crisi

In tre mesi incenerite nel riminese 1.900 tonnellate di plastica differenziata
di Redazione
VIDEO
Maglia speciale per Rimini-Medicina Fossatone
Per Rimini-Medicina Fossatone

La maglia della Rimini Calcio disegnata dallo stilista Massimo Giorgetti
di Roberto Bonfantini
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO