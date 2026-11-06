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NUMERI IN CRESCITA

Ecomondo, chiusa la 29^ edizione. Nel 2027 appuntamento dal 9 al 12 novembre

di
Redazione
   
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Si è chiusa oggi la 29^ edizione di Ecomondo a Rimini, numeri in crescita per la fiera dedicata alla transizione ecologica e alla green, blue e circular economy. Oltre 1.800 brand espositori, di cui il 21% dall’estero, su 171mila mq di superficie espositiva. Sono stati 651 i giornalisti accreditati, per il 15% esteri.  Per la prima volta nella sua storia, la manifestazione ha ospitato un Paese dall’estero: il Messico, un rapporto che continuerà a consolidarsi anche con Ecomondo Mexico in programma in aprile nel paese centroamericano. In fiera sono stati 200 gli eventi, 70 dei quali curati dal Comitato Tecnico Scientifico internazionale che hanno portato al centro del dibattito di Ecomondo politiche, ricerca e innovazione europee.  E sono già fissate le date per l'edizione numero 30 che si terrà dal 9 al 12 novembre 2027.

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