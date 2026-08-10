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il caso non si sgonfia

Video su tik-tok. Il 5 Stelle incalza: Lega chiarisca su natura del profilo

In foto: Movimento 5 Stelle a Riccione
Movimento 5 Stelle a Riccione
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Redazione
   
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La Lega chiarisca la vicenda del video sul Tiktok di Legaofficial che associa Riccione a Ceuta, oggetto di querela da parte dell'Amministrazione Comunale (vedi notizia). Perché non è una "semplice provocazione", un "meme' o una "allegoria", ma crea "una rappresentazione apertamente discriminatoria". Lo dicono il M5s di Riccione, la coordinatrice provinciale Maria Angela Bigoli e i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi.

"Prendere immagini di una città e utilizzarle per costruire una rappresentazione fondata sul colore della pelle delle persone, presentandola come uno scenario negativo e come qualcosa da cui mettere in guardia, è una scelta che non possiamo considerare innocua", attaccano i 5 stelle. E se "è legittimo discutere e anche scontrarsi duramente sul tema dell'immigrazione e delle politiche sui flussi, farlo utilizzando una città e i suoi cittadini come sfondo per una comunicazione che strizza l'occhio a stereotipi razzisti è un'altra cosa". Per il 5 Stelle è "ancor più grave che il contenuto sia stato pubblicato da un profilo che presenta caratteristiche riconducibili alla comunicazione ufficiale della Lega. Se quel canale è effettivamente riconducibile al partito, è doveroso che venga chiarito chi abbia prodotto e autorizzato quel contenuto. Se invece non lo fosse, ci aspettiamo che la Lega lo chiarisca con altrettanta nettezza". 

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