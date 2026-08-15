A Riccione una lettura drammatizzata sulla visione di sant’Agostino

Riccione si prepara ad accogliere una serata di riflessione culturale e spirituale. Lunedì 17 agosto alle 21.15, la sala Granturismo (Palazzo del Turismo, ingresso da Viale Virgilio) farà da cornice allo spettacolo "Permixtae, Due società due città - La visione di Agostino”. L’evento propone una lettura drammatizzata pensata per condurre lo spettatore all’interno dell’opera e del pensiero di una delle figure più influenti della storia occidentale.

Al centro del percorso narrativo vi è la figura di sant’Agostino d’Ippona, teologo, filosofo e vescovo le cui intuizioni hanno profondamente influenzato il pensiero cristiano e la filosofia occidentale. L’itinerario prende il via dalla crisi seguita al sacco di Roma del 410 ad opera dei Visigoti di Alarico, evento che suscitò interrogativi profondi sul destino della civiltà e sul senso della storia. Proprio da questa riflessione nasce l’elaborazione agostiniana delle due città “permixtae” – la città terrena e la città di Dio –, attraverso cui il filosofo affronta il rapporto tra dimensione spirituale e vita quotidiana, tra individuo e comunità, tra ricerca della verità e complessità dell’esperienza umana. I testi proposti offriranno così l’occasione di avvicinarsi alla profonda attenzione di Agostino per l’uomo e alle domande che attraversano ancora oggi la condizione umana: quale amore orienta la nostra vita e dove affidare il nostro desiderio di felicità.

Curata da Roberto Gabellini, poeta e scrittore, la serata vedrà la partecipazione dell’attore e regista Franco Palmieri nel ruolo di voce recitante. La drammatizzazione della parola si fonderà con un raffinato tessuto sonoro affidato ai sassofoni di Mario Marzi e alla fisarmonica di Simone Zanchini, affiancati dall’intreccio vocale del coro composto da Caterina Marinsalta, Patrizia Spazzoli, Cecilia Rinaldi e Samuele Venerucci.

L’ingresso alla serata è gratuito, con prenotazione obbligatoria effettuabile inquadrando il QR Code presente nella locandina dell’evento, oppure tramite il seguente link.

Lo spettacolo è proposto dall’Associazione “Amici di Andrea Aquilano”, in collaborazione con il Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini e la Confraternita di San Girolamo e della SS. Trinità, con il patrocinio del Comune di Riccione.

Per informazioni e comunicazioni: amicidiaquila@gmail.com