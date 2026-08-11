Rigenerazione urbana e nuovi cantieri: ecco come si trasforma Rimini

Una vasta e articolata stagione di lavori pubblici sta ridisegnando il volto della città attraverso un programma diffuso che abbraccia scuole, impianti sportivi, patrimonio storico, parchi, spazi pubblici, edilizia cimiteriale, piste ciclabili e interventi di rigenerazione e sicurezza urbana. L’aggiornamento estivo del Settore Edilizia Pubblica e del Settore Infrastrutture restituisce la fotografia di un territorio in piena trasformazione, tra opere già concluse, cantieri entrati nella fase esecutiva e nuovi interventi pronti a partire nei prossimi mesi.

Sul fronte dei cantieri in esecuzione, uno dei più significativi riguarda il Ponte di Tiberio, dove sono nel vivo i lavori di restauro, pulitura e rinnovamento dell'illuminazione, sviluppati sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza con l’obiettivo della consegna entro dicembre 2026. A questo si affianca dal mese di luglio il cantiere per il restauro delle mura storiche, un intervento che fa da apripista a futuri progetti organici sull’intera cinta muraria.

Prosegue anche la sostenibilità energetica con i cantieri della prima Comunità Energetica Rinnovabile del Comune, denominata Comuné, che coinvolgono cinque immobili comunali e l’area parcheggio delle Befane per un investimento di 3,3 milioni di euro finalizzato a produrre circa 2 milioni di kWh rinnovabili all'anno. Sono inoltre in corso l'ampliamento del Tecnopolo universitario, la rigenerazione dell'area ex Forlani, la riqualificazione dei Giardini Silver Sirotti nell'ambito del programma Next Stop: Rimini Sicura e vari interventi di manutenzione sull'edilizia cimiteriale, tra cui il consolidamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano.

Guardando ai prossimi mesi, la programmazione prevede per settembre l’avvio della manutenzione straordinaria dell’ex Area Ghigi e, entro fine anno, il primo stralcio per la trasformazione dell'area in un moderno polo sportivo e di aggregazione nel quadrante sud con un investimento comunale di 1,5 milioni di euro.

In autunno ripartirà anche la costruzione del nuovo gattile comunale di via Maderna, insieme a numerosi interventi di manutenzione nelle scuole, nei parchi e in dieci impianti sportivi, tra cui lo Stadio del Baseball e il centro sportivo di via della Fiera. La rigenerazione urbana toccherà inoltre l'area ex R.E.M.A. per la valorizzazione dell'accesso al Parco del mare da viale Vespucci, la Galleria dell’Immagine di Palazzo Gambalunga, l’ex cinema Astoria e la residenza per anziani CRA Le Grazie. Il Settore Infrastrutture completerà il quadro con la videosorveglianza a Borgo Marina, la ricucitura delle piste ciclabili per 1,8 milioni di euro, la riqualificazione di piazza Stazione a Viserba, la sistemazione del piazzale del complesso Leon Battista Alberti e il rifacimento dei marciapiedi di via Amendola, via Da Vinci e viale Rimembranze. Tra le progettazioni future spicca il nuovo impianto sportivo di atletica leggera a Bellariva, un'opera da 16 milioni di euro affidata allo Studio Settanta 7 di Torino.

Tra le opere già portate a termine e inaugurate spicca la nuova piscina comunale di Viserba realizzata con un investimento di 12,5 milioni di euro, di cui 3,53 milioni da fondi PNRR, che sarà protagonista il prossimo 18 settembre di un convegno al Politecnico di Milano come modello di progettazione integrata per gli impianti sportivi pubblici. A questa si aggiungono la riqualificazione dell'ex RDS Stadium per 4 milioni di euro, destinato a diventare centro federale della FIDS mantenendo la flessibilità per grandi eventi, e il completamento dei nuovi asili nido comunali come il Girotondo di via Codazzi, insieme a interventi sulle mense e sui plessi scolastici per ampliare significativamente i posti disponibili per le famiglie riminesi.