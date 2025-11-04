  
Indietro
menu
menu

Ginnastica Artistica Femm.

Ginnastica Riccione Academy, pioggia di medaglie al Camp. Reg. Individuale Gold

In foto: Sofia Brocchi, Rebecca Aiello e Adriana Poesio con al collo le medaglie vinte a Cesena
Sofia Brocchi, Rebecca Aiello e Adriana Poesio con al collo le medaglie vinte a Cesena
di Icaro Sport   
Tempo di lettura 2 min
Mar 4 Nov 2025 07:55 ~ ultimo agg. 20:11
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una settimana dopo la vittoria del titolo regionale Gold Allieve (categoria 3 B) arriva una pioggia di medaglie per la Ginnastica Riccione Academy nella seconda gara regionale FGI del campionato individuale Gold Senior, svoltasi alla “Renato Serra” di Cesena.

La Rog Italia Rebecca Aiello si mette al collo ben dieci medaglie (tra seconda giornata e campionato regionale), laureandosi campionessa regionale all around e campionessa regionale al volteggio, alle parallele e al corpo libero. Per l’azzurra anche un bronzo alla trave.

Quattro medaglie di giornata (nove complessive) per Sofia Brocchi, che sta entrando sempre più in condizione: argento al volteggio, alla trave e al corpo libero, bronzo alle parallele e terzo posto all around, piazzamenti che le sono valsi il quarto posto nel campionato regionale all around, il secondo posto al corpo libero, alla trave e al volteggio, ed il terzo posto alle parallele.

Quattro medaglie per Adriana Poesio, che sta recuperando sempre di più la sua forma fisica dopo l’infortunio patito in estate. Per la capitana della squadra di A1 della Ginnastica Riccione Academy terzo posto all around di giornata nella categoria Senior 2 e bronzo al volteggio e al corpo libero, e terzo posto alla trave nel campionato regionale.

“Come società siamo molto soddisfatti di questa gara – commenta il presidente della Ginnastica Riccione Academy, Francesco Poesio -. Rebecca (Aiello, ndr) ha ripreso la sua forma fisica, si è vista la differenza rispetto agli Assoluti, che ha dovuto affrontare invece non al meglio. A Cesena ha dimostrato ancora una volta di avere carattere e grandi motivazioni. Ma siamo soddisfatti di tutte e tre le nostre ginnaste. Ho visto coesione, senso di squadra, determinazione e concentrazione. Adesso Adriana (Poesio, ndr) e Sofia (Brocchi, ndr) saranno impegnate, tra due settimane, nella gara di ripescaggio per le Finali Nazionali (alle quali Rebecca Aiello è già qualificata in quanto campionessa regionale, ndr). Ci auguriamo di vedere in pedana a Padova, dal 19 al 21 dicembre prossimi, tutte e tre le nostre atlete”.

Altre notizie
Gli atleti del Centro karate Rimini-Cervia
A Ravenna

Pioggia di medaglie per il Centro karate Rimini-Cervia all'Open di Romagna
di Icaro Sport
Mauro Antonioli
Cono Fusco nuovo DS

Mauro Antonioli è il nuovo allenatore della Sammaurese
di Icaro Sport
il carcere dei Casetti di Rimini
furto di dati sensibili

Estradizione non concessa per l'hacker da 500 milioni arrestato a Riccione
di Lamberto Abbati
da sinistra: Alessia Mariotti, presidente del Campus di Rimini, Claudio Melchiorri, delegato per i rapporti con le imprese e la ricerca industriale, Alice Corradi dirigente dell'Area Innovazione di Ateneo, Lorenzo Succi direttore di UniRimini.
OLTRE 1400 STUDENTI

Ateneo di Rimini, al Palacongressi il Career Day dell’Università di Bologna
di Redazione
il traffico nella mattinata del 5 novembre
nuovo appello dei residenti

Green o Grey economy? Ecomondo e la "solita" congestione del Rione Clodio
di Redazione
Calcio: risultati e classifica
Serie A
Serie B
Serie C girone B
Serie D girone D
Serie D girone F
Eccellenza girone B
Promozione girone D
Prima categoria girone G
Prima categoria girone H
Seconda categoria girone O
Seconda categoria girone P
Terza categoria Rimini girone A
Terza categoria Rimini girone B
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO