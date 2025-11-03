Calcio.Basket del 3 novembre - Serata Calcio
La diciassettesima puntata della stagione 2025/'26 di Calcio.Basket, la storica trasmissione di Icaro TV (canale 18) dedicata a calcio e pallacanestro romagnoli, in diretta tutti i lunedì e martedì sera di campionato.
La prima parte della trasmissione, con obiettivo puntato su Prima, Seconda e Terza Categoria. Ospiti in studio: il vicepresidente del Collinello, Matteo Milandri, l'allenatore del Mondaino Alta Valconca, Luca Desimoni, ed il difensore del Borgo Marina 012 Matteo Sammaritani. Giornalisti/opinionisti: Attilio Fabbri e Claudio Montanari.
La seconda parte della trasmissione, con obiettivo puntato su Serie D, Eccellenza, Promozione e Campionato Sammarinese. Ospiti in studio: il direttore del F.C. Young Santarcangelo, Luca Scattolari, ed il direttore sportivo del Cailungo, Francesco Vagnini. In collegamento: l'allenatore del Cittadella Vis Modena, Mattia Gori. Giornalisti/opinionisti: Attilio Fabbri, Giuseppe Del Bianco e Claudio Montanari.
La terza parte della trasmissione, con focus sulla Rimini Calcio. Giornalisti/opinionisti: Donatella Filippi, Giorgia Bertozzi, Cesare Trevisani, Davide "Baio" Baietta, Davide Lodovichetti e Francesco Gullo.
Conduce Roberto Bonfantini.
La trasmissione è visibile in diretta, oltre che su Icaro TV (canale 18), in streaming su icaroplay.it e sulla pagina Facebook Icaro Sport.