Lunedì alle 19:35 su Icaro TV

Calcio.Basket del 3 novembre - Serata Calcio

In foto: La vignetta di Baio dopo Rimini-Bra 1-2
La vignetta di Baio dopo Rimini-Bra 1-2
di Icaro Sport   
Tempo di lettura 2 min
Lun 3 Nov 2025 23:24 ~ ultimo agg. 23:37
La diciassettesima puntata della stagione 2025/'26 di Calcio.Basket, la storica trasmissione di Icaro TV (canale 18) dedicata a calcio e pallacanestro romagnoli, in diretta tutti i lunedì e martedì sera di campionato.

La prima parte della trasmissione, con obiettivo puntato su Prima, Seconda e Terza Categoria. Ospiti in studio: il vicepresidente del Collinello, Matteo Milandri, l'allenatore del Mondaino Alta Valconca, Luca Desimoni, ed il difensore del Borgo Marina 012 Matteo Sammaritani. Giornalisti/opinionisti: Attilio Fabbri e Claudio Montanari.

https://www.icaroplay.it/programmi/sport/calcio-basket/calcio-basket-parte-1-lunedi-3-novembre-2025/

La seconda parte della trasmissione, con obiettivo puntato su Serie D, Eccellenza, Promozione e Campionato Sammarinese. Ospiti in studio: il direttore del F.C. Young Santarcangelo, Luca Scattolari, ed il direttore sportivo del Cailungo, Francesco Vagnini. In collegamento: l'allenatore del Cittadella Vis Modena, Mattia Gori. Giornalisti/opinionisti: Attilio Fabbri, Giuseppe Del Bianco e Claudio Montanari.

https://www.icaroplay.it/programmi/sport/calcio-basket/calcio-basket-parte-2-lunedi-3-novembre-2025/

La terza parte della trasmissione, con focus sulla Rimini Calcio. Giornalisti/opinionisti: Donatella Filippi, Giorgia Bertozzi, Cesare Trevisani, Davide "Baio" Baietta, Davide Lodovichetti e Francesco Gullo.

https://www.icaroplay.it/programmi/sport/calcio-basket/calcio-basket-parte-3-lunedi-3-novembre-2025/

Conduce Roberto Bonfantini.

La trasmissione è visibile in diretta, oltre che su Icaro TV (canale 18), in streaming su icaroplay.it e sulla pagina Facebook Icaro Sport.

