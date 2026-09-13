Viale Giulio Cesare a Riccione, la ciclopedonale si colora di rosso

È stato completato il nuovo tratto del percorso ciclopedonale in viale Giulio Cesare a Riccione, compreso tra il ponte romano, a fianco del cimitero vecchio, e viale Romagna.

Da lunedì 14 a venerdì 18 settembre si procederà con la colorazione rossa di sicurezza della pavimentazione, un intervento che renderà il percorso maggiormente riconoscibile.

Per consentire la realizzazione della colorazione e garantire la completa e corretta asciugatura del materiale posato, nel periodo indicato saranno istituiti il divieto di sosta e di transito nell’area interessata dai lavori e sarà disposta la chiusura di viale Bagno di Romagna e viale Bertinoro.

La colorazione degli attraversamenti pedonali su viale Giulio Cesare sarà invece effettuata in una fase successiva. Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori e limitare l’impatto sulla circolazione, questo intervento dovrà essere realizzato in orario notturno. La relativa programmazione sarà comunicata successivamente.



Il percorso, della larghezza di 2,5 metri, si inserisce in un progetto complessivo di circa 1,8 chilometri, comprendendo anche il tratto già realizzato sulla rampa di viale Bologna.

Il progetto prevede, nel suo sviluppo complessivo, il collegamento con il Centro sportivo e, attraverso una bretella dedicata, con il quartiere San Lorenzo. Il tracciato proseguirà quindi costeggiando lo stadio del baseball e lo stadio del nuoto, raggiungerà il parco della Resistenza attraverso viale Montebianco e completerà infine l’anello con il Giardino Perlasca.