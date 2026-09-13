'Amare il mare'. Al Club Nautico una giornata di sport, amicizia e inclusione

Il mare come spazio di libertà, lo sport come linguaggio universale, la vela come occasione di incontro e condivisione. È questo lo spirito che ha animato, sabato 12 settembre, la terza edizione di “Amare il Mare”, l’iniziativa dedicata allo sport e all’inclusione che ha portato al Club Nautico di Rimini oltre 200 atleti Special Olympics e di altre associazioni.

Organizzata dal Club Nautico di Rimini e dal Rotary Club Rimini, nell’ambito dei Beach Summer Games 2026 promossi da Special Olympics Italia Team Emilia-Romagna, la manifestazione ha coinvolto atleti con e senza disabilità intellettive, associazioni, tecnici e volontari provenienti da diverse realtà del territorio regionale, trasformando per una giornata i locali del Club Nautico in uno spazio di sport, amicizia e partecipazione.

Il progetto “Amare il Mare” nasce con l'obiettivo di rendere accessibile a tutti l’esperienza della vela e degli sport nautici, offrendo agli atleti che vi partecipano la possibilità di vivere il mare da protagonisti e di sperimentare, attraverso lo sport, valori quali autonomia, collaborazione, fiducia e rispetto reciproco.

Numerose le associazioni del territorio che hanno aderito all’iniziativa affiancando le varie rappresentative regionali di Special Olympics tra cui Rimini Autismo, AG 23, Crescere Insieme, Nuovi Sguardi, Special Olympics San Marino.

Il programma prevedeva, come nelle precedenti edizioni, anche l’uscita in mare a bordo delle imbarcazioni messe a disposizione dai soci del Rotary Club Rimini e del Club Nautico di Rimini. Quest’anno, tuttavia, le condizioni del mare non hanno consentito il regolare svolgimento delle attività veliche.

Il vento e le onde non hanno però fermato l’entusiasmo degli atleti. La giornata è proseguita sull’arenile presso “Spiaggia Libera Tutti”, dove i partecipanti si sono cimentati in diverse attività sportive, vivendo con grande entusiasmo una mattinata all’insegna del movimento, della competizione e soprattutto della condivisione.

Dalla spiaggia gli atleti hanno poi raggiunto il Club Nautico per il momento conclusivo della manifestazione, con la premiazione dei vincitori e il pranzo conviviale svoltosi nella grande tensostruttura e offerto e servito dai soci del Rotary Club Rimini.

Un momento di festa e di incontro al quale hanno partecipato Roberta Frisoni, Assessora al Turismo Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna, Cristiano Previti, Direttore Regionale di Special Olympics, Otello Cenci, Presidente Federazione Cultura Turismo Sport di Confcooperative Emilia Romagna, Gianfranco Santolini, Presidente del Club Nautico di Rimini e Fabio Masini, Presidente del Rotary Club Rimini.

A sostenere l’iniziativa sono state inoltre diverse aziende del territorio riminese, che hanno scelto di affiancare concretamente il progetto e di condividerne il valore dell’inclusione sociale: Aedifico Costruzioni, Adriatica Macchine, Casa Lanzi, Edilrivestimenti, Ivas Store, Metroquadro, Rimev Servizi e Tonelli Marmi.