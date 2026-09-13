Promozione turistica. Misano, Bolzano e Latemar consolidano la collaborazione

Si consolida la collaborazione tra Misano Adriatico, l’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano e il comprensorio Latemar Dolomites, avviata tre anni fa.

Se, nei primi mesi dell’anno, è stata Misano Adriatico a promuoversi come destinazione turistica in Alto Adige, in occasione dell’ormai tradizionale “Beach Party a 2000 metri d’altezza” allo snowpark di Obereggen e di due appuntamenti favoriti dall’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, nella settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sono stati i partner altoatesini e presentare la propria stagione invernale adriatica a cittadini e turisti della costa romagnola. Bolzano e Latemar Dolomites hanno proposto nel fine settimana della MotoGP sul lungomare di Misano Adriatico una propria area espositiva, dove gli ospiti italiani e stranieri potranno conoscere le proposte della stagione invernale, dai tradizionali Mercatini di Natale di Bolzano alle opportunità del comprensorio sciistico.

I contenuti e le prospettive del rapporto sono stati al centro della conferenza stampa al Ristorante La Piazzetta di Misano Adriatico, alla presenza dei rappresentanti delle realtà coinvolte. Per Misano erano presenti il sindaco Fabrizio Piccioni, gli assessori al Turismo Marco Dominici e allo Sport Filippo Valentini, il presidente di VisitMisano Luigi Bellettini, il presidente dell'Associazione Albergatori Massimo Leardini e il managing director di Misano World Circuit Andrea Albani. Presenti inoltre Thomas Ondertoller, direttore marketing e comunicazione di Obereggen Latemar Spa, il presidente dell'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano Roland Buratti, la direttrice Roberta Agosti e Toni Minchillo, consulente marketing che aveva contribuito a dare vita al primo gemellaggio tra Misano e Obereggen.

“Questa collaborazione ha come obiettivo raccontare i nostri territori insieme – ha sottolineato il sindaco Fabrizio Piccioni –. In questi anni abbiamo visto tanti misanesi e romagnoli frequentare la montagna e, viceversa, tanti ospiti dell’Alto Adige scegliere la nostra Riviera. È un rapporto nato dall'amicizia e dalla stima reciproca che sta dando buoni frutti e che vogliamo continuare a coltivare”.

Per Roland Buratti, “il rapporto con Obereggen ha favorito una collaborazione molto proficua, che ci permette di integrare reciprocamente le nostre offerte turistiche. Oggi questa stessa logica di promozione condivisa si estende anche a Misano, creando nuove opportunità per tutti i territori coinvolti”.

“Il rapporto con Misano si è consolidato in modo naturale – ha aggiunto Roberta Agosti –. Qui abbiamo trovato caratteristiche che sentiamo vicine alle nostre: l'attenzione al territorio e una forte cultura dell'ospitalità. Questa sera abbiamo anche l'occasione per presentare l'edizione 2026 del Mercatino di Natale di Bolzano, che quest'anno festeggia i suoi 35 anni. Dopo 35 anni, siamo orgogliosi di avere un evento che ci ha reso conosciuti in tutta Italia. Vi aspettiamo a Natale e abbiamo già nuove idee per sviluppare ulteriormente questa collaborazione”.

Il legame con Misano si inserisce anche nel percorso di promozione di Latemar Dolomites, comprensorio sciistico situato a soli 20 minuti da Bolzano.

“Il nostro comprensorio sciistico è a soli 20 minuti da Bolzano e si integra molto bene con la città – ha spiegato Thomas Ondertoller –. La collaborazione con Misano è arrivata al terzo anno e siamo molto soddisfatti del suo consolidamento. Abbiamo una clientela e un'accoglienza molto simili e crediamo che questa promozione comune possa proseguire nei prossimi anni attraverso eventi e appuntamenti mirati”.

Una collaborazione che guarda anche oltre la promozione strettamente turistica. “È un gemellaggio molto costruttivo – ha evidenziato Andrea Albani –. Misano World Circuit si pone come un luogo aperto e connesso con il territorio. Avere una visione che va oltre il locale è molto importante e iniziative come questa contribuiscono a costruire relazioni e opportunità”.

I risultati della sinergia sono già tangibili anche per VisitMisano. “I frutti di questa collaborazione sono concreti e i numeri ci danno ragione – ha sottolineato Luigi Bellettini –. Ad aprile abbiamo partecipato per la prima volta alla Fiera del Tempo Libero di Bolzano, un evento da circa 40 mila presenze, raccogliendo tantissimi contatti e riscontri molto positivi. Continueremo a investire su questa collaborazione perché crediamo possa regalarci ancora molte soddisfazioni”.

A Bolzano il Mercatino di Natale, giunto alla sua 35ª edizione, prenderà il via il 26 novembre 2026 e accompagnerà visitatori italiani e internazionali fino al 6 gennaio 2027, confermandosi tra i principali appuntamenti della stagione invernale. Per gli appassionati della neve, Obereggen aprirà la stagione venerdì 27 novembre, con le prime sciate diurne dalle 8.30 e l'apertura serale dalle 19. Da sabato 28 novembre saranno invece operativi gli impianti e le piste di Obereggen, Pampeago e Predazzo, con i relativi collegamenti. La stagione sciistica si concluderà il 4 aprile 2027.