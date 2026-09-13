verso il 21 settembre
82° anniversario della Liberazione di Rimini. Libri, visite e cerimonia
In foto: @Comune di Rimini
di Redazione
2 min
Prende avvio martedì 15 settembre, il programma di appuntamenti promosso per ricordare l'82° anniversario della Liberazione della città di Rimini, che culminerà il 21 settembre con la cerimonia ufficiale.
Martedì alle 17:30 nella Sala della Cineteca comunale, in via Gambalunga 27, con la presentazione del libro di Bruna Tabarri "La figlia di Ilaria. Dal baule di un combattente", edito da Ponte Vecchio nel 2025. L'iniziativa è curata dall'Anpi provinciale in collaborazione con l'Istituto per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea della provincia di Rimini (Isrec).
Il calendario proseguirà nel fine settimana con le visite guidate gratuite nel centro storico, in programma venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre alle 17.30, con un ulteriore appuntamento domenicale alle 10.30. I percorsi, con partenza dall'Arco d'Augusto, ripercorreranno i luoghi e le testimonianze legati alla Seconda guerra mondiale; la partecipazione richiede prenotazione obbligatoria tramite il sito Ticketlandia o telefonando al numero 0541 793851.
Il 21 settembre sarà la giornata centrale delle celebrazioni. Al mattino si svolgerà la cerimonia commemorativa con la posa di corone d'alloro: alle 11 al monumento ai Caduti nel cimitero di guerra del Commonwealth, lungo la superstrada per San Marino, e alle 11.30 al monumento ai Caduti in località Monte Cieco, in via Santa Cristina. Nel pomeriggio, alle 17, la Sala della Cineteca ospiterà la presentazione del podcast "Incroci di storie - Le strade della democrazia", realizzato dall'Isrec Rimini con il Gruppo Icaro.
Il calendario si chiuderà mercoledì 30 settembre, sempre alle 17 nella Sala della Cineteca, con la presentazione del libro di Patrizia Di Luca "Lo sfollamento nella Repubblica di San Marino durante la Seconda guerra mondiale. Storia e memorie di solidarietà", edito da Luoghi interiori.
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