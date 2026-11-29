A scrivere alla redazione, con documentazione fotografica, è un residente di San Martino Monte l'Abate per segnalare lo stato di abbandono in cui versa Via San Martino Monte l'Abate, nel tratto che va dal cimitero fino all'incrocio con Via Panoramica.

"Qualche tempo fa - spiega - sono stati fatti dei timidi lavori di manutenzione, limitati però al semplice riempimento delle buche più profonde. Un intervento rivelatosi del tutto insufficiente: l'asfalto continua a sbriciolarsi, tra crepe diffuse, cedimenti e radici che spaccano il manto stradale. Per chi si sposta in scooter, moto o bicicletta — e questa è una delle colline più battute in estate dai ciclisti riminesi — percorrere la strada è diventato un vero percorso a ostacoli, ad altissimo rischio caduta.

Il punto più pericoloso in assoluto risulta la curva cieca all'altezza dell'innesto con Via Casareccio, "dove alle pessime condizioni dell'asfalto si aggiunge una visibilità ridottissima per chi si immette o sopraggiunge".

"Mi chiedo come sia possibile che una delle zone più belle e panoramiche di Rimini debba essere lasciata in queste condizioni. Continuare a mettere "tappi" quando ormai è la "bottiglia" a essere rotta non serve a nulla: serve una riasfaltatura completa e definitiva fino a Via Panoramica, accompagnata dalla messa in sicurezza dell'incrocio con Via Casareccio".