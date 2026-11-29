A Cattolica per le feste natalizie si è acceso il “Bosco di luce”. Nel pomeriggio di sabato il rito dell'accensione si è tenuto in via Bovio. Le luminarie illuminano anche gli altri luoghi del villaggio di Natale di Cattolica, come gli Chalet taste, le dieci casette del gusto, le due serre, una in via Bovio e l’altra in Piazza Mercato, dove saranno ospitate letture, laboratori per bambini.

“Il Mercato del Gusto” all'interno del mercato coperto propone un ciclo di appuntamenti in programma il 28 novembre e il 5, 12 e 19 dicembre. Degustazioni, dimostrazioni, approfondimenti e show cooking, in collaborazione con con Casa Artusi e le Mariette, accompagneranno il pubblico alla scoperta della gastronomia locale: dalla piadina romagnola alla pasta delle feste, fino alle specialità della tradizione.

Prossimo appuntamento del Bosco di Luce, l'accensione dell'abete in piazza Nettuno domenica 6 dicembre, alle ore 17.