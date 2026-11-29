La statuetta più preziosa di Amarcort torna in Italia. Dopo la vittoria dell'irlandese Tj O'Grady Peyton (nel 2024) e del nezeolandese Tom Furniss (2025), quest'anno è stato un film italiano, "Com'è Profondo il mare", a trionfare alla 19esima edizione del festival riminese. Vince Lorenzo Vitrone, romano, classe 1998, con un racconto intimo, di cui firma anche la sceneggiatura, che indaga il confine sottile tra l'amore paterno e il "peso della cura" di un figlio autistico. Lo fa, scrive la critica, evitando melodrammi forzati per concentrarsi sulle sfumature emotive del distacco. Protagonista l'attore Marco Marzocca, conosciuto al grande pubblico più per la sua vena comica. La sua prova ha convinto la giuria del Festival che lo ha premiato quasi all'unanimità. "Attraverso il rapporto di questo padre con il figlio, l’intenzione era quella di indagare il confine fragile tra amore e protezione, interrogandosi su quanto il bisogno di prendersi cura dell’altro possa trasformarsi, involontariamente, in una forma di limitazione", ha spiegato il regista romano sul palco del teatro Tiberio. "La mia speranza era quella di raccontare la complessità della genitorialità e il peso della cura senza giudizi, restituendo umanità alle contraddizioni di un padre". Menzione particolare

per "Narmouk" di Ghazal Zoghiniya (Iran) e "A Friend of Dorothy" di Lee Knight (Regno Unito). Premio CDL per "Swine Food" di Benzamin Figueroa Garcia (Messico).

Soddisfatta la direttrice artistica Simona Meriggi, che come sempre guarda già avanti: "Siamo ancora carichi per l'entusiasmo che abbiamo sentito da parte di tutti i partecipanti. Quest'anno c'è stata una massiccia partecipazione da parte dei giovani, che rappresentano il futuro del nostro cinema".

Tra i momenti più emozionanti della serata il tributo riservato a Liliana Cosi: la celebre étoile, che nel pomeriggio aveva presentato il documentario "L'Antidiva", dedicato proprio alla sua lunga carriera artistica, ha ritirato sul palco del Tiberio il "Premio alla carriera", ricevendo una vera e propria standing ovation.