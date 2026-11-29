È di Kira Ferri, alunna della classe quinta della scuola primaria di San Clemente capoluogo, il disegno scelto per l'etichetta della bottiglia di olio extravergine di oliva ottenuto dalla spremitura delle olive raccolte dagli alberi di proprietà dell'Amministrazione comunale.

La nuova bottiglia e la nuova etichetta sono state presentate in anteprima nel corso della seconda edizione del festival dell'olio "Benvenuto Nuovo Evo", ospitato al Teatro Giustiniano Villa.

Al concorso creativo dal quale è nata l'etichetta 2026-2027 hanno partecipato 43 disegni, ognuno con un proprio messaggio dedicato all'olio d'oliva. "Un plauso a tutti, tutti sono stati vincitori – sottolinea la Sindaca Mirna Cecchini – ed è davvero un piacere per gli occhi vedere con quanto impegno e quanta dedizione abbiano profuso nel concorso. L'ulivo è radicamento ma è soprattutto simbolo di unità e di bene collettivo".

Alla piccola cerimonia conclusiva hanno partecipato alcuni alunni delle scuole sanclementesi, affiancati anche da Maurizio Saggion, Brand Ambassador enoagroalimentare di San Clementedalla vicesindaca Stefania Tordi e dall'assessore alle Politiche giovanili Matteo Bianchi. L'appuntamento è ora rimandato al 2027, quando, sempre a fine novembre, San Clemente aprirà le porte della terza edizione del festival e riproporrà la formula dell'etichetta creata dai giovanissimi alunni.