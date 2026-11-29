Nei giorni scorsi sono state depositateper il caso di presunto spionaggio a danno dele il loro contenuto apre nuove ipotesi. La vicenda risaliva al settembre 2019, quando fu rinvenuta una microspia all’interno della sua automobile . Un, conoscente del generale, era stato, mentre per l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato è scattata la prescrizione. Sia lui che il, accusato di aver fornito schede fittiziamente intestate, eranoApprese le motivazioni interviene l'avvocato dal generale Cecchi,, del Foro di Firenze, spiega che queste ultime consentono di ristabilire la verità processuale e di chiarire l’effettiva portata della decisione. "Il Tribunale di Rimini afferma infatti espressamente che «», sottolineando inoltre come la linea difensiva di quest’ultimo, volta a sostenere la propria estraneità all’installazione dei dispositivi, sia stata «clamorosamente smentita» dagli approfondimenti svolti nel corso dell’istruttoria dibattimentale. L’assoluzione dal reato di interferenze illecite nella vita privata non è dunque derivata dall’esclusione della condotta materiale in capo all'imputato, bensì da: secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione,Il legale spiega che Cecchi, "pur prendendo atto della pronuncia, ritiene che la vicenda meriti. Ci si riserva pertanto di intraprendere ogni iniziativa consentita dall’ordinamento nelle sedi competenti, affinché sia fatta piena giustizia e definitiva chiarezza su una vicenda che presenta ancora".