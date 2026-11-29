episodio del 2019
Cimice sull'auto del generale Cecchi. I motivi dell'assoluzione aprono ipotesi
In foto: il tribunale di Rimini
di Redazione
2 min
Nei giorni scorsi sono state depositate le motivazioni dell'assoluzione per il caso di presunto spionaggio a danno del Generale Enrico Cecchi e il loro contenuto apre nuove ipotesi. La vicenda risaliva al settembre 2019, quando fu rinvenuta una microspia all’interno della sua automobile . Un ex buttafuori riminese di 55 anni, conoscente del generale, era stato assolto dall'accusa di interferenze illecite nella vita privata "perché il fatto non sussiste", mentre per l'esercizio abusivo della professione di investigatore privato è scattata la prescrizione. Sia lui che il titolare di un negozio di telefonia di Rimini, di 45 anni, accusato di aver fornito schede fittiziamente intestate, erano sono stati invece condannati a 3 mesi di reclusione, con pena sospesa, per la ricettazione delle Sim card (vedi notizia).
Apprese le motivazioni interviene l'avvocato dal generale Cecchi, Stefano Pagliai, del Foro di Firenze, spiega che queste ultime consentono di ristabilire la verità processuale e di chiarire l’effettiva portata della decisione. "Il Tribunale di Rimini afferma infatti espressamente che «è emersa la prova che il posizionamento della microspia e del dispositivo di localizzazione fosse opera dell’imputato», sottolineando inoltre come la linea difensiva di quest’ultimo, volta a sostenere la propria estraneità all’installazione dei dispositivi, sia stata «clamorosamente smentita» dagli approfondimenti svolti nel corso dell’istruttoria dibattimentale. L’assoluzione dal reato di interferenze illecite nella vita privata non è dunque derivata dall’esclusione della condotta materiale in capo all'imputato, bensì da una valutazione strettamente tecnico-giuridica: secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, l’autovettura non costituirebbe luogo di «privata dimora», requisito necessario per la configurabilità della fattispecie contestata".
Il legale spiega che Cecchi, "pur prendendo atto della pronuncia, ritiene che la vicenda meriti ulteriori approfondimenti, poiché l’insussistenza del reato di interferenze illecite nella vita privata non esclude che possano configurarsi altre ipotesi di reato. Ci si riserva pertanto di intraprendere ogni iniziativa consentita dall’ordinamento nelle sedi competenti, affinché sia fatta piena giustizia e definitiva chiarezza su una vicenda che presenta ancora numerosi aspetti da accertare".
Apprese le motivazioni interviene l'avvocato dal generale Cecchi, Stefano Pagliai, del Foro di Firenze, spiega che queste ultime consentono di ristabilire la verità processuale e di chiarire l’effettiva portata della decisione. "Il Tribunale di Rimini afferma infatti espressamente che «è emersa la prova che il posizionamento della microspia e del dispositivo di localizzazione fosse opera dell’imputato», sottolineando inoltre come la linea difensiva di quest’ultimo, volta a sostenere la propria estraneità all’installazione dei dispositivi, sia stata «clamorosamente smentita» dagli approfondimenti svolti nel corso dell’istruttoria dibattimentale. L’assoluzione dal reato di interferenze illecite nella vita privata non è dunque derivata dall’esclusione della condotta materiale in capo all'imputato, bensì da una valutazione strettamente tecnico-giuridica: secondo un recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, l’autovettura non costituirebbe luogo di «privata dimora», requisito necessario per la configurabilità della fattispecie contestata".
Il legale spiega che Cecchi, "pur prendendo atto della pronuncia, ritiene che la vicenda meriti ulteriori approfondimenti, poiché l’insussistenza del reato di interferenze illecite nella vita privata non esclude che possano configurarsi altre ipotesi di reato. Ci si riserva pertanto di intraprendere ogni iniziativa consentita dall’ordinamento nelle sedi competenti, affinché sia fatta piena giustizia e definitiva chiarezza su una vicenda che presenta ancora numerosi aspetti da accertare".
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