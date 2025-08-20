Via Marignano, al via il 25 agosto i lavori di messa in sicurezza della frana

Prenderanno il via lunedì prossimo 25 agosto i lavori di messa in sicurezza della frana di Via Marignano, intervento che comporterà modifiche temporanee alla circolazione stradale nel tratto interessato. L'opera rientra tra gli interventi previsti dall'Ordinanza del 2023 emessa dal Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Il progetto, finanziato con fondi PNRR per un investimento complessivo di 1.300.000 euro, ha l'obiettivo di garantire la sicurezza del rilevato stradale attraverso un intervento strutturale di consolidamento. L'intervento prevede la realizzazione di una palificata composta da oltre 100 pali in calcestruzzo armato di diametro 80 cm e lunghezza 16 metri, funzionale alla stabilizzazione del versante. Contestualmente saranno realizzate opere di regimazione delle acque meteoriche per il corretto deflusso delle precipitazioni. Il progetto include inoltre la modifica dell'innesto stradale tra la Strada Vicinale del Tario e Via Marignano con i relativi interventi di messa in sicurezza. I lavori sono stati affidati all'Impresa Società Cooperativa Braccianti Riminese e avranno una durata complessiva prevista di 5 mesi secondo il cronoprogramma stabilito. La prima fase, che inizierà lunedì 25 agosto, riguarderà l'allestimento del cantiere e lo spostamento dei sottoservizi, mentre la seconda fase prevederà la realizzazione delle opere strutturali vere e proprie.

Modifiche alla circolazione stradale: per l'esecuzione dei lavori della prima fase è prevista la chiusura totale del tratto di Via Marignano oggetto d’intervento, dal lunedì al venerdì, nel periodo compreso tra il 25 agosto e il 12 settembre 2025. Durante i fine settimana (sabato e domenica) il tratto stradale sarà riaperto al transito. Sarà garantito in ogni caso l'accesso e l'uscita ai residenti e alle attività presenti sulla via. La modifica temporanea della viabilità sarà segnalata per tutta la durata dei lavori mediante l'apposizione di adeguata segnaletica stradale e informativa.