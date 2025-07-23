Via De André a Viserba, sarà un nuovo privato a completare le urbanizzazioni

La Giunta comunale di Rimini ha approvato la proposta di modifica allo schema di convenzione relativa al piano particolareggiato di iniziativa privata “Sacramora” affidando ad un nuovo soggetto il completamento del piano particolareggiato e delle opere di urbanizzazione collegate al complesso residenziale già realizzato nell’area di via De Andrè a Viserba.

L’atto è il risultato di un articolato lavoro portato avanti dall’Amministrazione per superare una situazione di stallo scaturita dal mancato completamento da parte del soggetto attuatore del primo stralcio di opere di urbanizzazione previste nella convenzione sottoscritta nel 2007. Si tratta di interventi come l’asfaltatura dei parcheggi e la sistemazione del verde, necessari per garantire piena vivibilità e accessibilità ai residenti.

A fronte di questa inadempienza e per rispondere alle legittime richieste dei cittadini della zona, l’Amministrazione ha avviato un’azione legale per poter procedere al completamento dei lavori in sostituzione del privato. Sia il Tar (nel 2023) sia successivamente il Consiglio di Stato (nel marzo scorso) hanno condiviso le ragioni del Comune, disponendo il trasferimento all’Amministrazione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione e obbligando il privato a corrispondere all’Ente le risorse economiche necessarie alla loro realizzazione.

Parallelamente l’Amministrazione ha avviato un confronto con un nuovo gruppo privato (Gruppo Ritmo S.r.l.) che ha mostrato interesse al completamento dell’intervento residenziale e delle opere annesse, previa acquisizione della società inadempiente oggi in liquidazione.

La proposta, presentata nel febbraio scorso, è stata valutata come rispondente all’interesse pubblico perseguito dal Comune di Rimini, in quanto permetterà di procedere in tempi più brevi alla realizzazione dei lavori e consentirà all’Amministrazione di evitare l’onere economico (in considerazione delle difficoltà del recupero forzato della spesa nei confronti di una società in liquidazione), stimato in 750mila euro. Su questa base è stata ridefinita l’originaria convenzione del 2007, formalizzando quindi l’accordo con il nuovo soggetto privato subentrante.

Con l’approvazione della Giunta si dà dunque un nulla osta operativo che permetterà al privato di completare le procedure per l’avvio dei lavori, che sarà vincolato al completamento delle opere di urbanizzazione rimaste sospese. Le opere dovranno concludersi entro sei mesi dal ritiro del permesso di costruire e dovranno essere collaudate entro 90 giorni dalla comunicazione di fine lavori. La convenzione prevede anche una fideiussione bancaria al Comune del valore di 750.000 euro a garanzia della puntuale, completa e corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione del primo stralcio.

"Con questa modifica alla convenzione relativa al piano particolareggiato "Sacramora" di via De Andrè, viene risolta una questione quasi ventennale che, a causa del mancato adempimento agli impegni assunti dai privati originariamente attuatori dell'intervento, ha determinato molteplici disagi nel tempo ai residenti del complesso e ha chiamato l'amministrazione comunale a dover sopperire più volte ad esigenze e disagi determinati dalla mancata attuazione delle opere previste– commenta l’assessora alla pianificazione del territorioValentina Ridolfi - Grazie all'accordo con un nuovo soggetto privato, che si presenta imprenditorialmente solido, si riuscirà oggi finalmente a portare a conclusione un intervento che sta particolarmente a cuore sia all'Amministrazione sia ai cittadini di via De Andrè".