Ai 148 col limite dei 70. Impossibile fermarlo, la multa in arrivo a casa

Procedeva a oltre il doppio del limite di velocità, ignaro che gli agenti gli stessero puntando il laser per misurare la velocità dei veicoli: multa salata per un conducente sull'Adriatica che domenica scorsa ha preso la statale per un circuito da corsa.

L'episodio si è verificato alle 17:50 nel tratto di Via Popilia, la Statale Adriatica all'altezza dello stabilimento Sacramora, dove gli agenti della Polizia Locale hanno rilevato con la strumentazione del telelaser in dotazione, un'auto di media cilindrata che viaggiava alla velocità di 148 km orari su una strada con limite di 70 km orari.

Una velocità talmente elevata - 78 chilometri oltre il limite consentito - che non è stato possibile fermare il veicolo che sfrecciava sulla statale, costringendo gli operatori a procedere con l'identificazione attraverso la targa del mezzo.

Al conducente dell'auto sarà quindi notificata a domicilio la sanzione prevista dall'articolo 142 comma 9 bis del Codice della Strada, che rappresenta la massima violazione per il mancato rispetto dei limiti di velocità, ovvero quella che punisce chi supera il limite di oltre 60 km orari.

L'articolo prevede una multa di 845 euro, la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e la sottrazione di 10 punti dalla patente di guida.