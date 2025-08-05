  
Nonostante il maltempo

Verucchio Calici, vino e non solo. Oltre 8.000 presenze e 12.000 coupon staccati

In foto: Calici Verucchio (foto F. di Franco)
Calici Verucchio (foto F. di Franco)
Mar 5 Ago 2025 12:49
Non è bastato un meteo incerto, condito anche da qualche goccia di pioggia, a fermare Verucchio Calici. L’edizione 2025 dell’evento che ha animato venerdì e sabato il suggestivo borgo testimoniano infatti l’affetto di appassionati e curiosi: oltre 8.000 persone, 3500  bicchieri acquistati e 12.000 coupon staccati per godersi i prodotti delle 26 cantine protagoniste della due giorni all’ombra della Rocca Malatestiana. Un risultato ottenuto nonostante i tanti eventi concomitanti sul territorio. Merito, forse, della magia di Verucchio e della qualità, non solo dei prodotti, ma anche dell’intrattenimento. 

Tanto vino molto apprezzato grazie alle ben 26 cantine presenti, con fortissima rappresentanza della Strada dei Vini e dei Sapori con cui si è rinnovata la sinergia e le bollicine in Rocca, tanto buon cibo grazie alle attività locali e a qualche “amico” esterno, tanta bella musica in Piazza Battaglini, ai vari angoli e nelle piazzette del centro storico, tanta, tanta, tantissima gente - commentano con orgoglio Mirco Guidi e Camilla Angeli, che ha curato l’organizzazione e ha raccolto tutti i numeri della manifestazione -. Nelle due serate si sono contate almeno 8000 persone nonostante la colonnina di mercurio non ci sia stata alleata e a Rimini “Dire, Mare, Mangiare” avesse un format molto simile nelle stesse giornate. E, aspetto che ci fa molto piacere, è stata nutritissima la presenza di giovani e giovanissimi, in comitiva o in coppia per l’atmosfera romantica che si respira. Voglio ringraziare tutto lo staff di Gm Group che si è dimostrato come sempre all’altezza e di grande professionalità, l’amministrazione comunale, la Strada dei Vini, e tutti coloro che hanno collaborato a un evento che si conferma una vera perla”.

