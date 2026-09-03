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Cristiano Varotti

Verso il voto. A Novafeltria si presenta il primo candidato sindaco

In foto: piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria
piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria
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Redazione
   
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In vista del voto previsto per la primavera 2027 in numerosi comuni della provincia di Rimini, è Novafeltria il primo a rompere gli indugi e presentare il primo candidato ufficiale. Si tratta di Cristiano Varotti che correrà per il ruolo di primo cittadino con la lista civica Novafeltria Futura. Varotti, 44 anni, nato e cresciuto a Novafeltria, è laureato in Relazioni Internazionali e lavora per ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, dopo un percorso professionale che lo ha portato a vivere e lavorare per oltre dieci anni in Cina, occupandosi di cooperazione istituzionale, sviluppo economico e promozione dell'Italia all'estero. Già nel giugno scorso aveva anticipato la volontà di candidarsi. “Non intendiamo costruire un programma chiuso nelle stanze, ma un percorso aperto e partecipato”, aveva spiegato Varotti. Già avviati confronti su temi quali riqualificazione urbana, turismo, cultura, eventi, ambiente e politiche per i giovani, con gruppi di lavoro attivi anche a Secchiano e Perticara. Nei prossimi mesi il percorso proseguirà con incontri tematici, assemblee pubbliche e momenti con la cittadinanza. Sabato 12 settembre dalle 17:30 ci sarà la presentazione ufficiale al Giardino di Palazzo Masi in via Cesare Battisti

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