In 600 pronti a partire per il campo scuola di AC, dal tema Makarios

Sono circa seicento i giovanissimi delle scuole superiori pronti a partire per il tradizionale “Campo di Settembre”, il Camposcuola promosso dal Settore Giovani dell’Azione Cattolica di Rimini.

Domenica 6 Settembre il ritrovo per la partenza è alle ore 8.00 alla Parrocchia S. Martino di Bordonchio con la S. Messa, presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi. Sono undici le strutture dell’arco alpino, principalmente nella zona Bellunese del Cadore, che saranno “invase” dai giovani riminesi fino al 13 Settembre, con gruppi provenienti da 21 parrocchie della Diocesi, oltre ad una casa “nuova” dedicata ai ragazzi di 19-20 anni.

Ad accompagnare gli adolescenti ci saranno circa 20 sacerdoti e 150 tra educatori e volontari del personale di cucina che anche quest’anno hanno scelto di dedicare le proprie ferie e vacanze settembrine alla cura e all’animazione dei giovanissimi riminesi dell’AC in montagna. Giochi,

escursioni, catechesi, serate, incontri, veglie, Messe, preghiere, servizi: questo aspetterà i ragazzi

la prossima settimana.

Il tema scelto dall’associazione diocesana per il camposcuola 2026 è “Makarios”, dal greco “gioioso, felice”, che scaturisce dall’icona biblica dal Vangelo di Luca dell’incontro di Gesù con Zaccheo, che “scese in fretta e lo accolse pieno di gioia”. L’esperienza della gioia nei vangeli è caratteristica dell’incontro con Gesù, il messia di Nazareth e il ragazzo che vive questo incontro gusta l’opportunità unica di guarire il cuore da ciò che lo turba e lo impaurisce e si sente

improvvisamente liberato e pieno di gioia di vivere. È un uomo che non è più fermo, ma cammina verso la sua piena felicità, perché si sente amato e cercato personalmente da Dio stesso.

Anche il Vescovo mons. Nicolò Anselmi, accompagnato dal Presidente Diocesano Alberto Cavalli, dall’assistente del Settore Giovani don Davide Arcangeli e dai vicepresidenti del Settore Giovani Leonardo Malavasi e Filippo Pasquini, visiterà le case del Camposcuola, da Lunedì 7 a Mercoledì 9 Settembre, portando l’abbraccio e il sostegno di tutta la chiesa riminese e dell’Associazione diocesana all’ormai cinquantennale iniziativa dell’Azione Cattolica.



Ecco gli abbinamenti dei gruppi delle parrocchie che condivideranno il Camposcuola nelle loro rispettive strutture quest’anno:

1. Casa San Domenico Savio ad Auronzo di Cadore: parrocchia San Pio V di Cattolica

2. Casa Giralba ad Auronzo: parrocchie San Gaudenzo, Sant'Andrea Apostolo di Poggio Torriana e Unità Pastorale di Savignano

3. Casa Cimacesta ad Auronzo: parrocchie San Paterniano di Villa Verucchio (gruppo del biennio), N.S. del Sacro Cuore di Igea Marina, S.Martino di Bordonchio e N.S. di Fatima di Rivabella

4. Castello di Mirabello a Lorenzago di Cadore: parrocchie S. Cuore di Bellaria e Sant'Agostino (centro storico)

5. Casa Santa Chiara a Pieve di Cadore: parrocchia San Giuliano Martire e Unità Pastorale di Santarcangelo-San Vito

6. Colonia Alpina a Calalzo di Cadore: parrocchie del Crocifisso, La Resurrezione (Grotta Rossa) e San Raffaele Arcangelo

7. Casa Alpina Salesiana a Santa Fosca: parrocchie S.Pietro di San Giovanni in Marignano e San Paterniano di Villa Verucchio (gruppo del triennio)

8. Soggiorno San Filippo Neri a Carbonare di Folgaria (TN): unità Pastorale di Coriano, B.Vergine del Carmine di Torre Pedrera e Vergiano-Spadarolo

9. Hotel Gioan a Lizzola: la parrocchia Stella Maris - Fontanelle di Riccione

10. Casa Cimacesta ad Aurozo di Cadore: Parrocchia S.Michele di Morciano (già in campo questa settimana, dal 31 agosto al 5 settembre)



Quest’anno ci sarà anche una nuova casa dedicata ai ragazzi di 19-20 anni: alla struttura “Alle Alpi” di Santo Stefano di Cadore si terrà il campo “GPS - Cerca la tua direzione”, animato da alcuni educatori del centro diocesano che proporranno un camposcuola più “esperienziale” incentrato sul tema della scelta, partendo dal Vangelo delle Beatitudini, in un percorso che porterà i ragazzi ad incontrare realtà del territorio, visitare luoghi significativi, ascoltare testimonianze e

confrontarsi tra più grandi.