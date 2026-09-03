Un grande murale riqualificherà i muri del Metromare a Riccione

Non più un muro grigio e tetro ma un grande murale. Il tratto che accompagna il passaggio del Metromare a Riccione si prepara a diventare una galleria d'arte urbana a cielo aperto. Il Comune ha avviato infatti il percorso di rigenerazione per la riqualificazione dei muri tra il sottopasso di Viale Bellini e la stazione ferroviaria. Il cuore del progetto sarà un contest di arte urbana narrativa. L’amministrazione selezionerà, tramite una commissione giudicatrice, una rosa di artisti finalisti tra i quali la Giunta sceglierà poi il vincitore del bando e l’opera destinata a prendere forma sui muri del Metromare. Per assicurare la massima qualità artistica e organizzativa in ogni fase dell’iniziativa — dal lancio del bando fino alla realizzazione finale del murale — il Comune ha scelto di avvalersi del supporto tecnico e delle competenze specialistiche della divisione Arte di Cna Rimini.