Dal 22 al 27 agosto
Verso il 46° Meeting. Le voci dei volontari all'opera in fiera a Rimini
In foto: i volontari del Meeting
di Redazione
Mar 19 Ago 2025 12:11 ~ ultimo agg. 20 Ago 02:16
Dal 22 al 27 agosto alla fiera di Rimini torna il Meeting per l’amicizia fra i popoli. “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, è il titolo della 46esima edizione, tratto dai "Cori da la Rocca" di Eliot. In questi giorni sono arrivate già diverse centinaia di volontari provenienti da tutta per partecipare all’allestimento della manifestazione. I volontari del Premeeting arrivano da tutta Italia, sono circa 450 in gran parte studenti delle facoltà tecniche di Milano e Bologna.
