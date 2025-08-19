Verso il 46° Meeting. Le voci dei volontari all'opera in fiera a Rimini

Dal 22 al 27 agosto alla fiera di Rimini torna il Meeting per l’amicizia fra i popoli. “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, è il titolo della 46esima edizione, tratto dai "Cori da la Rocca" di Eliot. In questi giorni sono arrivate già diverse centinaia di volontari provenienti da tutta per partecipare all’allestimento della manifestazione. I volontari del Premeeting arrivano da tutta Italia, sono circa 450 in gran parte studenti delle facoltà tecniche di Milano e Bologna.

www.meetingrimini.org

https://www.icaroplay.it/programmi/centinaia-di-volontari-allopera-a-rimini-per-costruire-il-46-meeting/