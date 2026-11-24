Per giovedì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emanato un'allerta gialla, il livello più basso, per vento sulla costa riminese. Saranno possibili anche precipitazioni.

Nella giornata di mercoledì 25 novembre sono previsti, dal pomeriggio, venti sud-orientali di burrasca (62-74 km/h) sulla

costa, con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore; mare agitato specie sul settore centro-settentrionale. Sono inoltre previste, per tutta la giornata, precipitazioni diffuse sul territorio, con valori più significativi sul settore centrooccidentale della regione. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere temporalesco, specie nella seconda parte della giornata. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, soprattutto lungo la costa ferrarese e ravennate.

Le previsioni di Arpae.