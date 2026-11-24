Proseguono gli incontri con l'autore alla Biblioteca comunale “Giovanni Antonio Battarra” di Coriano. La rassegna prosegue oggi, martedì 24 novembre alle ore 17, con Cuore Blu, il romanzo d’esordio di Matilde Masi, giovane scrittrice di ventidue anni, studentessa di Design all’Università di San Marino.

Un romanzo d’avventura e fantasia, traboccante di poesia e meraviglia, che invita il lettore a imbarcarsi su una nave verso l’infinito, là dove il mare incontra il cielo e i sogni diventano realtà. Protagonista della storia, pubblicata da AIEP Editore, è James, un giovane pirata sognatore conosciuto come il “Falco Rosso”, che salpa a bordo della Red Queen alla ricerca del leggendario tesoro chiamato Cuore Blu.

Cuore Blu

Tra oceani incantati, isole misteriose, battaglie e creature ispirate alla mitologia orientale, il viaggio si trasforma in un percorso di crescita e scoperta del valore dell’amicizia, del coraggio e della forza dei propri sogni. Dietro questo romanzo c'è una storia di passione e perseveranza. Matilde ha iniziato a scriverlo a soli quindici anni, subito dopo la terza media, e ha dedicato i cinque anni del liceo a costruirne la trama, capitolo dopo capitolo. Una passione per la scrittura che si intreccia con quella per il disegno, la musica – suona il flauto traverso nella San Marino Concert Band – e la cultura orientale, in particolare il folklore cinese e giapponese.

Mercoledì 25 novembre alle ore 16.30 sarà invece la volta di Gianluca Fattori, che presenterà Sotto un cielo di filastrocche, un libro dedicato ai bambini. Un pomeriggio pensato per avvicinare i più piccoli al mondo delle parole, della fantasia e della poesia, durante il quale verranno letti alcuni estratti del volume.

Entrambi gli incontri si terranno presso la Biblioteca comunale di Coriano, in via Martin Luther King 13, con ingresso libero.