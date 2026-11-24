Dopo lo stanziamento delle risorse in bilancio approvato dal Consiglio Comunale, la V Commissione ha espresso parere favorevole all’acquisto da parte dell’Amministrazione Comunale di Rimini della sede universitaria di via Angherà (ex Tribunale), oggi di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio.

Oltre a formalizzare l’acquisizione dell’immobile per un valore di 7 milioni 61 mila euro (a cui si aggiungono anche 650mila euro di spese accessorie), l’atto stabilisce la costituzione di un diritto d’uso della durata di trent’anni a favore dell’Università, che si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria della sede. L'Ateno risparmierà 260mila euro annui di affitto. Solo nel campus riminese, tra l'altro, l’Alma Mater aveva un esborso così elevato per gli affitti: ben il 32% della spesa a fronte di una percentuale tra l’1 e il 3% negli altri campus della Romagna. Nell’ambito dell’accordo, il comune si riserverà poi la possibilità di richiedere occasionalmente l’utilizzo delle aule per iniziative pubbliche, compatibilmente con le esigenze delle attività universitarie.

Si tratta di un’operazione ritenuta strategica dall’amministrazione, ha spiegato l’assessore Francesco Bragagni, nell’ottica di garantire all’Università spazi stabili e funzionali alle prospettive di crescita del Campus, consolidandone il radicamento nel centro storico e accompagnando lo sviluppo di una realtà che oggi conta circa 4.700 studenti, di cui il 70% fuori sede.

L’azione si inserisce nell’ambito di una più ampia riorganizzazione e funzionalizzazione delle sedi del polo riminese, che ha già visto l’accordo con UniRimini per l’acquisizione dell’immobile tra via Aponia e via Dante (ex Credit Agricole) concesso parzialmente in comodato d’uso gratuito al Campus e l’acquisizione da parte dell'Università di Palazzo Ruffi-Briolini (con un esborso di quasi 6,3 milioni di euro), sede dal 2012 del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita e fino allo scorso anno in locazione.

Contestualmente, l’Amministrazione accoglie la retrocessione da parte dell’Università del diritto d'uso sull’immobile di Via Circonvallazione n. 57 (sede del Cup), che sarebbe dovuta diventare la nuova sede del dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita. Una soluzione ritenuta non più sostenibile per l’Ateneo, il cui superamento risponde anche alla volontà dell’Amministrazione di mantenere a ridosso del centro storico un polo di servizi sanitari punto di riferimento per i cittadini. Il secondo e terzo piano del Cup torneranno quindi nella piena proprietà del Comune che sta già valutando come sfruttare i nuovi spazi.

Il 3 dicembre ci sarà una seduta tematica del Consiglio Comunale dedicata a presente e prospettive dell'Università, alla presenza del Rettore dell’Alma Mater Studiorum Giovanni Molari.

L’acquisizione dell’immobile di via Angherà, spiega l'Amministrazione Comunale, "è un investimento sul futuro della città e rientra in un percorso di riorganizzazione delle sedi orientato a rafforzare e dare maggiore stabilità al Campus riminese. Una strategia che consente all’Università di ridurre significativamente il peso delle locazioni passive, che a Rimini gravano percentualmente in maniera molto più pesante rispetto agli altri campus romagnoli, garantendo così stabilità e possibilità di prospettive al Campus e liberando risorse per potenziare l’attività didattica e i servizi a favore di studenti e personale universitario".