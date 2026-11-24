Da lunedì 23 novembre è ufficialmente entrato in funzione un nuovo occhio elettronico per il monitoraggio della mobilità cittadina di Riccione. L’innovativo sensore è stato installato in viale Bellini, in prossimità dell’intersezione con viale D’Annunzio, un punto strategico per analizzare i transiti lungo la rete ciclabile. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune e la Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica, e si inserisce all’interno di un progetto europeo che coinvolge Italia e Croazia per valorizzare la Ciclovia Adriatica e promuovere un turismo più sostenibile.

La speciale telecamera è stata pensata per studiare il transito di biciclette e automobili. Il sistema di monitoraggio è stato progettato per funzionare in tempo reale e in totale autonomia: l’apparecchio analizza infatti il singolo fotogramma al solo scopo di classificare il mezzo di passaggio, per poi cancellarlo immediatamente un istante dopo. Questo meccanismo garantisce che non vi sia alcuna registrazione, memorizzazione o conservazione delle immagini.

Raccogliere questi dati servirà a comprendere quante persone scelgono di muoversi sulle due ruote, in quali orari e come i diversi mezzi si integrano sul territorio urbano. Le informazioni acquisite permetteranno all’amministrazione e alla regione Emilia-Romagna di pianificare meglio i futuri percorsi ciclabili, rendendoli più connessi, fluidi e sicuri. Tutta la strumentazione, comprensiva di assistenza e manutenzione, è fornita gratuitamente grazie ai finanziamenti europei, mentre il Comune si è occupato soltanto dell’allaccio alla rete elettrica .