Dichiara la sindaca Daniela Angelini. “Stiamo costruendo la Riccione dei prossimi trent’anni. Uscire dal palazzo comunale, venire dove vivete e metterci la faccia è il nostro modo di amministrare".

Il calendario degli incontri pubblici nei quartieri

Il programma completo delle serate, tutte con inizio previsto alle ore 20:45:

Paese

Martedì 1 dicembre – Centro della Pesa, viale Lazio 10

Punta dell’Est

Giovedì 10 dicembre – Scuola Annika Brandi, viale Portofino 37

Alba

Martedì 15 dicembre – Hotel Atilius, viale Boito 3