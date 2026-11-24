Riccione, il punto sui cantieri nei quartieri Marano e Spontricciolo
Si è svolto lunedì 23 novembre al ristorante La Fattoria di viale D’Annunzio un nuovo incontro del ciclo “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, dedicato a residenti e operatori economici. La sindaca Daniela Angelini e la giunta hanno fatto il punto sulle opere concluse e sui lavori in corso a Marano e Spontricciolo.
Sul fronte viabilità e infrastrutture, il ponte sul Marano (2,5 milioni di euro) è in fase di rifinitura e sarà riaperto al traffico a giorni; l'affidamento delle passerelle ciclopedonali, finora bloccato per la sentenza sul Lungomare sud, è previsto entro fine anno. È attiva la rotatoria tra viale Angeloni e viale D’Annunzio, accompagnata dal rifacimento di acquedotti, asfalti e marciapiedi, anche a monte della Statale. Proseguono i lavori da 1,5 milioni di euro per il sottopasso tra viale La Spezia e viale Cavalcanti (nuova condotta premente su viale Oriani, impianto di sollevamento e fognature), con previsione di conclusione prima della prossima estate, così come l’ammodernamento da circa 1 milione di euro del depuratore di viale Portofino con Hera per ridurre gli odori e deviare i mezzi pesanti sulla Statale 16.
Tra gli altri interventi citati figurano l’apertura a luglio della casa dell’autonomia in viale Arona per nove giovani con disabilità (oltre 548 mila euro tra fondi comunali e Pnrr), le nuove piantumazioni, il tratto ciclopedonale davanti alla colonia Reggiana sulla Ciclovia Adriatica e la ricerca di partner privati per le colonie Reggiana e Bertazzoni. Completate anche le riqualificazioni del Centro Padel e della piastra di piazzale Ugo La Malfa, mentre il quadro comprende viale Ceccarini, i Giardini Montanari e l’estensione della videosorveglianza a 187 telecamere (con postazioni anche tra Statale 16 e viale Vercelli, viale D’Annunzio e viale Angeloni e in via Moncalieri) affiancata dalla Polizia di Comunità.
Dichiara la sindaca Daniela Angelini. “Stiamo costruendo la Riccione dei prossimi trent’anni. Uscire dal palazzo comunale, venire dove vivete e metterci la faccia è il nostro modo di amministrare".
Il calendario degli incontri pubblici nei quartieri
Il programma completo delle serate, tutte con inizio previsto alle ore 20:45:
Paese
Martedì 1 dicembre – Centro della Pesa, viale Lazio 10
Punta dell’Est
Giovedì 10 dicembre – Scuola Annika Brandi, viale Portofino 37
Alba
Martedì 15 dicembre – Hotel Atilius, viale Boito 3