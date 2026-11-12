Vandalismo sui manifesti di Dire Uomo, associazione di ascolto per maltrattanti

Strappi e imbrattamenti sui manifesti di Dire Uomo, centro di ascolto e aiuto rivolto agli uomini autori o potenzialmente autori di violenza contro le donne. Gli atti vandalici sono stati segnalati in via Jano Planco e in via Caduti in Marzabotto. L'associazione Dire Uomo collabora attivamente alle iniziative per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

uno dei manifesti danneggiati

Così scrive l'associazione sulla propria pagina:

"Un piccolo danno materiale, ma dal forte valore simbolico. Alcuni manifesti sono stati imbrattati, deturpati e in parte strappati. La campagna, dal titolo «FERMATI PRIMA. La rabbia non deve diventare violenza contro una donna», nasce con un obiettivo preciso: portare nelle strade della città un messaggio di prevenzione, invitando gli uomini a riconoscere comportamenti come gelosia, controllo, minacce e aggressività prima che possano trasformarsi in violenza. Il danno materiale è contenuto. Il significato simbolico del gesto, invece, ci interroga e non può lasciarci indifferenti. Non sappiamo quali siano le ragioni di chi ha deciso di danneggiare quei manifesti e non vogliamo attribuire significati o intenzioni che non conosciamo. Sappiamo però che quei manifesti comunicavano qualcosa di importante: la violenza maschile contro le donne non è inevitabile, non è una questione privata e soprattutto può e deve essere prevenuta.

DireUomo lavora quotidianamente proprio su questo terreno, attraverso percorsi trattamentali rivolti agli uomini autori di violenza o potenzialmente autori di violenza di genere. Un lavoro che parte dalla consapevolezza dei propri comportamenti, dall'assunzione di responsabilità e dalla possibilità concreta di cambiare. Portare questi temi nello spazio pubblico significa contribuire a costruire una cultura diversa delle relazioni, nella quale il controllo non venga scambiato per amore, la gelosia non diventi una giustificazione e la rabbia non si trasformi in violenza. Per questo non intendiamo arretrare. Al contrario, episodi come questo rafforzano la nostra convinzione che sia necessario continuare a parlarne, rendere visibile il problema e coinvolgere tutta la comunità. Un manifesto si può imbrattare, strappare o cancellare, ma non si cancella la necessità di fermare la violenza prima che accada. Continueremo a farlo, anche attraverso la presenza nelle strade della nostra città.