alle 20.20 su IcaroTV
A IcaroTeche Talk questa sera la storia dei 50 anni del settimanale "Il Ponte"
In foto: il primo numero del settimanale "Il Ponte"
di Redazione
1 min
In occasione del Natale del 1976 usciva il primo numero del Settimanale il Ponte, da mezzo secolo protagonista dell'informazione locale riminese. Della storia del settimanale si parla questa sera, giovedì 12 novembre, alle 20.20 nella trasmissione IcaroTeche Talk. Ospite in studio il direttore del Ponte, don Giovanni Tonelli.
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