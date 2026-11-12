Treni. Modifiche sulla Ravenna - Rimini: corse modificate dal 16 novembre

Lavori di potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria sono previsti sulla linea Ravenna-Rimini, da lunedì 16 novembre a sabato 12 dicembre. Gli interventi, saranno realizzati da Rete Ferroviaria Italiana nella stazione di Lido di Classe-Lido di Savio che è una delle sedi di incrocio fra i treni in viaggio in direzioni opposte sulla Ravenna-Rimini, linea a binario unico. Per consentire l'attività del cantiere sarà necessario fermare temporaneamente il traffico sul binario 1 con conseguenti modifiche alla circolazione ferroviaria. I treni diretti verso il capoluogo emiliano del sistema cadenzato Rimini-Ravenna-Bologna anticiperanno la partenza di 12 minuti da Rimini e di 15 minuti quella da Cesenatico e da Cervia, con arrivo a Ravenna anticipato di 12 minuti; nella tratta Ravenna-Bologna gli orari rimangono invariati. I treni provenienti da Bologna del sistema cadenzato Bologna-Ravenna-Rimini, invariati fino a Ravenna, posticiperanno la partenza da Ravenna di 12 minuti con arrivo a Rimini posticipato di 10 minuti. Sono inoltre previste cancellazioni parziali di alcune corse, con proseguimento con i treni successivi. Il regionale feriale 17609 Suzzara-Rimini sarà cancellato nella tratta Ravenna-Rimini e il servizio riprogrammato con autobus. Gli orari dei bus, quando previsti, potranno subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Si ricorda che sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza. I canali di acquisto sono aggiornati con i nuovi orari.