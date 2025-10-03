  
Aggiornamenti da Israele

Flotilla, la giornalista Michela Monte ancora al porto di Ashdod

In foto: Michela Monte a bordo di uno dei battelli della Flotillia
Michela Monte a bordo di uno dei battelli della Flotillia
di Redazione   
Ven 3 Ott 2025 18:27 ~ ultimo agg. 18:33
La giornalista riminese Michela Monte risulterebbe nell'elenco degli attivisti della Flotilla fermati da Israele ma si troverebbe ancora nel porto di Ashdod. Gli aggiornamenti arrivano dalla famiglia tramite la pagina Fb della giornalista. Le operazioni di riconoscimento e colloquio con i legali si starebbero protraendo oltre il previsto e per questo motivo non sarebbe ancora stata condotta in carcere. La famiglia resta in attesa di informazioni ufficiali dall’Unità di crisi della Farnesina.

